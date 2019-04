Garbsen

Die Abfallentsorger Aha und Remondis weisen darauf hin, dass sich die Müllabfuhr wegen des Feiertags am Mittwoch, 1. Mai, um jeweils einen Tag verschiebt. Das gilt für die gelben Säcke, das Altpapier und die Restabfälle.

Remondis bittet darum, die gelben Säcke erst am Nachhol-Abfuhrtag bis 7 Uhr an den Fahrbahnrand zu stellen. Die Deponien und Wertstoffhöfe der Aha bleiben am 1. Mai geschlossen. Auch das Service-telefon und die Gebührenhotline sind an diesem Tag nicht besetzt.

Von Gerko Naumann