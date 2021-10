Berenbostel

Ariane Rother vom Turnklub Berenbostel (TKB) kennt das zwar schon, gewöhnen will sich die Vereinsvorsitzende an diesen Anblick aber nicht. Immer wieder sorgt illegal abgelegter Müll an der Sammelstelle am Hechtkamp für Ärger. Am Dienstagnachmittag türmten sich erneut Wertstoffe vor den entsprechenden Containern – diesmal waren es Altkleider.

Der TK Berenbostel und das Restaurant Berenbosteler Terrassen nutzen den angrenzenden Parkplatz, Rother hat wiederholt auf die Problematik aufmerksam gemacht. Zwar haben die Stadt Garbsen und der Entsorger Aha mit Sichtzaun und zusätzlichen Containern nachgebessert. Doch immer wieder – wie unlängst – ist der Platz vermüllt. Die Altkleidercontainer würden wöchentlich geleert, heißt es von der zuständigen Firma. Und bei Bedarf würden die Mitarbeiter auch zusätzliche Schichten fahren, wenn die Personallage das zulasse.

Am besten direkt anrufen

Das Unternehmen stellt derzeit eine erhöhte Frequentierung der entsprechenden Sammelplätze fest – auch an anderen Standorten. Gut möglich, dass zu dieser Jahreszeit vermehrt Kleiderschränke ausgemistet würden. Die Firma weist zudem darauf hin, dass Anwohner am besten direkt bei ihnen anrufen sollten, wenn die Container voll seien, eine entsprechende Telefonnummer sei extra für solche Fälle vor Ort zu finden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist nicht mehr so schlimm wie noch zu Jahresbeginn“, sagt TKB-Vorsitzende Rother. Sie befürchte allerdings, dass es im Winter, wenn die Sportanlagen geschlossen bleiben, vor allem in der Dunkelheit wieder vermehrt zu illegaler Entsorgung komme. Aha leert und reinigt die eigenen Behälter und den Platz täglich, ein beauftragtes Unternehmen sorgt zusätzlich am Wochenende für Sauberkeit. Am Mittwochvormittag waren dann auch die illegal abgelegten Altkleider verschwunden, zudem wurde laut Entsorgerfirma einer der Container geleert.

Von Gert Deppe