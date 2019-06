Garbsen Unser Veranstaltungstipp Musikensembles des GSG laden ein zu Sommerkonzerten Die Sommerkonzerte am Geschwister-Scholl-Gymnasium gelten als Höhepunkte des Schuljahres. 90 junge Musiker, darunter die Big Band Berenbostel bitten für 1. und 2. Juli in die Aula des Schulzentrums.

Big-Band-Sängerin Greta Söderberg wird beim Sommerkonzert unter anderem das Stück „Blame it on the Boogie“ von Michael Jackson singen. Quelle: Markus Holz (Archiv)