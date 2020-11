Frielingen

Einen musikalischen Lichtblick in diese dunkle Zeit bringen – das ist das Ziel von Musiker Andreas Stock aus Frielingen. Dazu hat er eine CD mit Klaviermusik aufgenommen, selbst gemischt und auf rund 40 Plattformen herausgebracht – unter anderem bei Youtube und Spotify. Die CD trägt den Titel „Freude am Leben“. „In dieser besonderen Zeit können wir Freude am Leben dringend gebrauchen“, sagt der Komponist. Aus diesem Grund hat er sich für eine Auswahl von 14 fröhlichen Musikstücken entschieden.

Sein Wunsch ist, dass durch die Musik der Funke der Freude überspringt. Dafür stehen Titel wie „Lebensfreude“, „Frohsinn“ oder „Polka meets Waltz“. „Der Song Frühlingsblüten ist bei einer Radtour mit meiner Frau nach Bordenau entstanden. Bei einer Rast haben wir beobachtet, wie die Knospen der Frühlingsblüten aufsprangen“, erzählt der 64-jährige Frielinger.

Musiker spielt auch Orgel

Seit zehn Jahren lebt der Pianist, Kirchenmusiker, Chorleiter und Klavierlehrer in Garbsen. Sein Musikstudium mit dem Schwerpunkt Klavier absolvierte Stock in seiner Heimat Bremen. Seine Prüfung als C-Kirchenmusiker schloss er 2008 in Oldenburg im Alter von 48 Jahren ab. Zu hören ist er in den Kirchen von Luthe, Schloß Ricklingen, Bordenau und Poggenhagen.

Seitdem arbeitet der Frielinger auch als Gesanglehrer. Zudem gibt er Klavierunterricht und leitet zwei Chöre. Bereits 1992 hat er zusammen mit seiner Frau eine CD mit Weihnachts- und Anbetungsliedern aufgenommen. Der 64-Jährige hat erst im Alter von 13 Jahren mit dem Klavierunterricht begonnen. „Ich bin ein Spätentwickler“ sagt er über sich selbst. Aber Musik habe ihn fasziniert, sodass er unbedingt studieren wollte. „Ich bin mit der Musik der Beatles aufgewachsen, aber auch mit Jazz und Klassik“, sagt Stock.

Studio im Wohnzimmer

Weil es sehr schwer sei, von der Musik zu leben, habe er zunächst ein Tonstudio eröffnet, um anderen Musikern zu helfen. Das Studio ist jetzt der Computer im heimischen Wohnzimmer. „Eigentlich beackere ich drei Berufe: Musik komponieren, Mischen und Marketing“ , sagt Stock. Letzteres musste er erst lernen. „Ohne Social Media kann man heute nicht bekannt werden“, weiß er. Die CD hat er in einer Auflage von 500 Stück im Eigenverlag herausgegeben. „Viel herumkommen wird dabei nicht, aber es ist ein Anfang“, sagt Stock.

Mit der Klavier-CD beginne für ihn ein neuer Lebensabschnitt. „Mit den neuen Stücken kommt das durch, was ich in meinem bisherigen Leben unterdrückt habe“, sagt der Musiker. Das sei eine schöne Aufgabe, die ihn fessele, fasziniere und eine Perspektive gebe. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.andreas-stock-hannover.de.

