Die Musiker und Sänger des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) haben am Donnerstagabend bei ihrem ersten Winterkonzert in der Aula das Publikum zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Am Freitagabend um 19 Uhr stehen die Schüler erneut auf der Bühne. Der Förderverein der Schule unterstützte die Veranstaltungen mit dem Verkauf von Speisen und Getränken.

Felix Maier dirigiert Winterkonzert

Schon als das Orchester die Bühne betrat, gab es großen Beifall und Gejohle. Erstmals hatte Felix Maier als Dirigent für Orchester und Big Band die Verantwortung. Für den Nachfolger des langjährigen Leiters Bodo Schmidt war es das erste eigene Winterkonzert. Personelle Neuerungen gibt es auch bei der Stage Band, dem Nachwuchsorchester des GSG. Die Leitung teilen sich künftig Franziska Günther und Philip Lüdtke.

Franziska Günther und Philip Lüdtke teilen sich die Leitung der Stage Band. Quelle: Anke Lütjens

Musiker bereiten sich mit Freizeit vor

Die 75 Musiker der drei Ensembles haben sich mit einer Musikfreizeit auf dem Bückeberg auf die Konzerte vorbereitet. Begleitet wurden sie dabei von acht Lehrern. „Es war anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht“, sagte Moderatorin Katharina Wiegmann. Unterstützung bekam sie von Anna Paß von der Stage Band. Schwungvoll legte das Orchester mit „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ los. „Das Lied handelt von einem Liebespaar, das es sich vor dem Kamin gemütlich macht, während draußen ein Schneesturm tobt“, sagte Wiegmann.

Zuhörer erkennen Qualität an

Die Stage Band überzeugte vor allem mit „Selections from the Star Wars Saga“ und das Orchester riss die Zuhörer mit einem Medley der größten Hits der Band Toto mit. Sängerin Greta Söderberg glänzte bei „I Just Called to Say I Love you“ und „Time after Time“ mit ihrer außergewöhnlichen Stimme. Gänsehaut.

Der Chor setzte den schrägen Film „Nightmare before Christmas“ gesanglich und mit Gesten hervorragend um. Die Big Band sorgte mit „Caribbean Christmas“, einem Medley mit Latin und Jazzelementen, für ein Highlight. „Eine hervorragende Qualität“, bescheinigte das Ehepaar Piche den Ensembles. „Richtig toll. Man spürt die Freude der jungen Leute, die sie rüberbringen“, sagte Martina Visser.

Zur Galerie Eine hohe Qualität und Spielfreude bestätigen die Zuhörer den Musikensembles und dem Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in ihrem Weihnachtskonzert. Das war sehr stimmungsvoll.

Von Anke Lütjens