Auf der Horst

Die Kunst- und Musikschule hat zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder ein kleines Konzert veranstaltet. „Nach der mehrwöchigen Pause hat die Organisation umso mehr Spaß gemacht“, sagt Alexander Schories von der Musikschule. 15 Schüler spielten vor der Willehadikirche ein kleines Open-Air-Konzert. Die Zuhörer – hauptsächlich Eltern und Verwandte – mussten sich vorher anmelden und Abstand halten.

„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“

Die Schüler zeigten, was sie im vergangenen Schuljahr am Klavier, mit der Flöte, Gitarre und an der Violine gelernt haben. Darunter waren auch Stücke aus Filmen, wie „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch und Musik von Yann Tiersen aus „Die fabelhafte Welt der Amelie“. Erstmals dabei war das in diesem Schuljahr gegründete Gitarren-Ensemble El Sonido von Musikschullehrerin Ilona Schuseil.

Von Linda Tonn