Gitarre und Geige, Saxofon und Cello, Klavier, Triangel und Schlagzeug: Die städtische Musikschule hat am Sonnabend in der Osterbergschule über ihre vielfältigen Angebote informiert. Hunderte Besucher, überwiegend Kinder mit ihren Eltern, nutzten die Gelegenheit zum Ausprobieren der Instrumente und Kennenlernen der Musiklehrer.

Den coolen Gitarristenblick beherrscht die achtjährige Mia schon gut. Musiklehrer Michelle Schiller erklärt Saiten und Bünde. „Rutsch mit den Fingern ein bisschen nach vorn“, fordert er das Mädchen auf – und schon erklingen ein paar ziemlich laute Akkorde.

1440 Schüler lernen an 23 Orten in der Stadt

Laut ist es auch im Keller, wo drei Schlagzeuge stehen. Mia sitzt an den Drums. Gemeinsam mit Mia (5) aus Altgarbsen und Sajra (6) bearbeitet sie mit voller Kraft und großer Ausdauer die Trommeln und Becken. „Das ist echte Mädchenpower“, sagen die Musiklehrer Frederik Weißel und Tim Nicklaus. Die beiden tragen Gehörschutz. „Vielleicht bleiben die drei ja dabei – wir haben aktuell nur männliche Schüler.“

Zwei Stockwerke höher und im Schneidersitz auf dem Boden sitzt der vierjährige Mika vor dem wohl kleinsten Schlagzeug der Welt. Musiklehrerin Christa König hält das Minibecken. Mika spielt mit sichtlich viel Spaß, seine Augen leuchten. „So geht das los – mit musikalischer Früherziehung“, sagt Musikschulleitern Evelyn Jagstaidt im Vorbeigehen.

Diesen Elementarunterricht bietet die Musikschule in Kitas von Altgarbsen bis Osterwald an. „Wir haben aktuell rund 1440 Schüler aller Generationen – von eins bis achtzig“, berichtet Alexander Schories, stellvertretender Musikschulleiter. Mehr als 40 Musiklehrer unterrichten an 23 Orten in Garbsen. Kooperationen gibt es außerdem mit Schulen, Kirchengemeinden und Seniorenheimen.

Von Jutta Grätz