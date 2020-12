Garbsen-Mitte

Evelyn Jagstaidt hat mit ihrem Vorgänger Uwe Witte das Kulturhaus Kalle – eine neue Keimzelle für Kunst und Musik in Garbsen – geschaffen und acht Jahre lang den größten Lehrbetrieb der Stadt für Musik für die Zukunft aufgestellt. Am 17. Dezember hat die Leiterin der städtischen Musik- und Kunstschule ihren letzten Arbeitstag. Die 63-Jährige geht zum 31. Januar 2021 in Alterszeit.

Ob als Powerfrau in der Musiktheatergruppe Tonklumpen, ob als musikalische Begleitung beim Musikprojekt im Wilhelm-Maxen-Haus oder als Chorleiterin bei unzähligen Veranstaltungen: Jagstaidt ist immer dabei. Fast immer dabei: ihre Gitarre. „Musik ist eine universelle Sprache, die Gefühle ausdrückt, Menschen zusammenbringt und über Grenzen hinweg verbindet“, sagt die gebürtige Frankfurterin. 1994 zogen sie und ihre Familie nach Garbsen, der hessische Akzent ist geblieben.

Kooperationen stärken die Musikschule

„Eigentlich bin ich Quereinsteigerin“, erzählt die 63-Jährige und meint ihre Ausbildung als Rechtsanwalts- und Notargehilfin. Musik aber gehört, seit sie denken kann, zu ihrem Leben dazu. Sie spielt Gitarre, Akkordeon und Flöte, musizierte mit 18 Jahren in der Kirchenband „Türmchen“, singt als Sopranistin im Chor Berenbostel ad Libitum.

Im Jahr 2002 macht sie ihre Liebe zum Beruf und nimmt mit ihrer Musikschule „Musik für kleine Leute“ vor allem die Kita-Kinder und damit die musikalische Früherziehung in den Blick. 2012 folgt ein verlockendes Angebot – und Jagstaidt wechselt die Seiten. Sie gibt ihr Unternehmen mit 450 Musikschülern und zehn Lehrern auf und wird Stellvertreterin des damaligen Musikschulleiters Uwe Witte.

Ein Großteil der Kinder und Lehrer folgt ihr. Auch das Konzept für die Kooperation mit Kitas und Grundschulen nimmt sie mit. Heute zählt die Musikschule rund 1400 Schüler, arbeitet mit mehr als 20 Kitas zusammen und bieten Kurse in allen Garbsener Schulen an.

Kulturhaus Kalle verbindet Generationen

„Der Aufbau des Kulturhauses Kalle hat mich gereizt“, berichtet Jagstaidt. Der Umbau sei aufwendig gewesen. Doch mehr Platz für den Unterricht, die neu ins Leben gerufenen Bürgerausstellungen und mit dem ehemaligen Ratssaal auch ein Raum für Konzerte mache all das wett. „Die Räume boten eine einzigartige Chance zum Umbau der Musikschule und gleichzeitig zur Stärkung des Kunstbereichs“, so Jagstaidt.

Mittlerweile arbeiten 40 Musiklehrer und 15 Dozenten im Kunstbereich für die Musik- und Kunstschule. 3800 Kreative nahmen die Kursangebote 2018 wahr. „Das ist Kunst und Musik unter einem Dach – und verbindet Generationen.“

Jagstaidts Nachfolger wird ihr bisheriger Stellvertreter Alexander Schories. Der 38-Jährige wird auch das Konzept begleiten für ein mögliches zentrales Gebäude für eine Musik- und Kunstschule in der Stadtmitte. „Das wäre auf jeden Fall eine Bereicherung“, betont Jagstaidt. Auch sie selbst möchte weiter mitgestalten: „Vielleicht im Vorstandsteam des Fördervereins.“

Von Jutta Grätz