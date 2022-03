Auf der Horst

Nach pandemiebedingt zweijähriger Pause ist bei den Musikerinnen und Musikern aus Garbsen Vorfreude angesagt: Am Sonntag, 20. März, geben das Salonorchester Garbsen Pardon? Salon!, das Akkordeon-Orchester Osterwald unter der Leitung von Svitlana Zinndorf sowie die Seniorenmusiker Osterwald unter Dieter Altmann wieder ein Frühlingskonzert. Es beginnt um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring, der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Begrenztes Kartenkontingent

Für einen abwechslungsreichen Nachmittag wollen die Ensembles mit einem unterhaltsamen Programm sorgen, das von klassischer Musik namhafter Komponisten über Evergreens der Zwanziger- und Dreißigerjahre bis hin zu Schlagern und Klassikern der Popmusik reicht. Das Frühjahrskonzert findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung mit 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht statt. Um die Abstandsgebote einhalten zu können, ist das Kartenkontingent begrenzt.

Das Salonorchester Pardon? Salon! besteht aus Pädoginnen und Pädagogen der Musikschule Garbsen, hier mit Sängerin Dörthe Flemming am Mikrofon. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Eintrittskarten zum Preis von 6 Euro sind ab sofort im Vorverkauf im Uhren- und Schmuckgeschäft Meyerhoff in Osterwald, Telefon (05131) 52109, bei der Firma Stein Elektronik in Havelse, Telefon (05137) 75566, und bei der Buchhandlung Böhnert im Shopping Plaza, Telefon (05131) 476050, erhältlich.

