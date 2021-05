Osterwald

Ein Posting in den sozialen Medien hat in Garbsen am Wochenende für Aufregung gesorgt. Darin schildert die 32-jährige Ayşe Akan Toson, wie sie am Sonnabend in einem Gartencenter in Osterwald von dessen Inhaber aufgefordert wurde, entweder ihr Kopftuch abzusetzen oder das Geschäft zu verlassen. „Ich möchte nicht, dass es noch jemandem passiert“, hat die junge Frau mit türkischen Wurzeln darunter geschrieben – und das Posting über private Chats und Gruppen an Freunde und Bekannte verschickt.

Von dort hat sich die Nachricht verbreitet wie ein Lauffeuer. Zahlreiche Menschen haben die Geschichte weitergeschickt und geteilt. Die Empörung über den Vorfall entlud sich zudem in negativen und teils hetzerischen Einträgen im Internet.

Innerhalb weniger Stunden rutschte das Gartencenter in den Google-Bewertungen von guten 4,5 Sternen auf 2,7 ab. Immer mehr Internetnutzer und -nutzerinnen schrieben Kommentare in die Rezensionen, in denen sie das Handeln des Inhabers kritisierten. Manche beschimpften ihn als Rassisten und Ausländerfeind.

„Ich war geschockt“

Dass die Situation so eskaliert, habe sie nicht gewollt, sagt Ayşe Akan Toson. In einem Telefonat einige Tage nach dem Besuch im Gartencenter schildert sie ihre Version des Vorfalls. Demnach habe die junge Frau am Sonnabend mit ihrem Ehemann und ihrem vierjährigen Sohn das Gartencenter betreten, erzählt sie. Als sie sich nach ein paar Blumen für ihren Vorgarten umschauen, sei sie von dem Inhaber angesprochen worden. Er wolle keine religiösen Zeichen in seinem Geschäft haben, habe er gesagt.

Lesen Sie auch: Fitnessstudio verbietet Sportlerin das Kopftuch

„Ich war geschockt“, sagt die 32-Jährige hörbar mitgenommen. Sie habe ihn gefragt, was sie tun solle: Rausgehen oder das Kopftuch absetzen? Wenn sie im Gartencenter etwas einkaufen möchte, dann müsse sie eins von beidem machen, soll der Inhaber erwidert haben. Nachdem sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn das Geschäft verlassen hat, habe sie lange zu Hause geweint, sagt Akan Toson. „Ich wollte es erst für mich behalten. Aber ich musste etwas tun“, sagt sie. Sie habe dann den Entschluss gefasst, den Vorfall über private Chats und Chatgruppen an Freunde und Bekannte zu schicken.

„Ich möchte und kann nicht sagen, dass der Inhaber ein Rassist oder ein ausländerfeindlicher Mensch ist“, sagt die 32-Jährige zu den Kommentaren in der Google-Bewertung. „Er hat etwas gegen Kopftücher und das hat mich verletzt“, stellt sie klar. Dass sie die Geschichte geteilt habe, habe nur das Ziel gehabt „andere Musliminnen vor dem schützen, was mir passiert ist“, sagt Akan Toson.

Was tun bei Diskriminierung im Alltag? Das Grundgesetz schützt die freie Religionsausübung aller Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus sind Menschen durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vor Diskriminierungen und Benachteiligung wegen der Religion oder Weltanschauung geschützt. Wer Diskriminierung im Alltag, etwa rassistische Zuschreibungen oder Benachteiligungen wegen Sprache, Herkunft, sozialem Status, sexueller und geschlechtlicher Identität, Alter, Religion/Weltanschauung sowie körperlicher, geistiger und seelischer Fähigkeiten erfährt, kann sich damit an die Antidiskriminierungsstelle (ADS) in Hannover wenden. Sie bietet kostenlose Beratung (Blumenauer Straße 5-7, 30449 Hannover, Telefon (05 11) 16 84 64 80). Auch die Stadt Garbsen setzt sich mit dem Masterplan Integration aktiv gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung ein.

„Ich fühlte mich angepöbelt“

Der Inhaber des Geschäfts stellt die Situation ein wenig anders dar. Das Kopftuch sei anfänglich gar nicht das Problem gewesen, sondern der Ehemann, schildert er. „Irgendwie fühlte er sich angepöbelt. Dann fühlte ich mich angepöbelt“, so der Inhaber. Im Streit sei dann das Kopftuch zum Thema geworden. Er bestätigt, dass er die junge Frau aufgefordert habe, es abzusetzen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Akan Toson weist die Schilderung zurück. Ihr Mann habe kaum etwas gesagt, da er nicht gut Deutsch sprechen könne. „Ich war lauter als mein Mann. Ich konnte nicht fassen, was der Inhaber des Centers von mir verlangt hat. Ich soll um eine Pflanze zu kaufen, mein Kopftuch absetzen, das ich seit 20 Jahren trage?“

Inhaber bekommt Morddrohungen

Seit dem Wochenende habe er 35 anonyme Anrufe erhalten, erzählt der Inhaber des Gartencenters am Dienstag am Telefon. Darunter auch Morddrohungen. „Ich habe Angst“, sagt er. Er habe auch schon die Polizei in Garbsen um Schutz gebeten. Unter den Anrufern sollen auch Verwandte von Akan Toson gewesen sein. Die junge Frau weist das zurück und sagt, dass sie niemanden aufgefordert habe, etwas zu unternehmen.

Auf Nachfrage bei der Polizei Garbsen sagt man dort, dass man sich zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Fall aber noch nicht äußern könne.

Rezensionen wurden gelöscht

Mittlerweile sind die negativen Rezensionen auf Google gelöscht. Darunter auch zwei vermeintliche Zeugenaussagen, die ebenfalls den Vorfall kommentiert hatten. „Wer auch immer das war, ich finde es hervorragend“, sagt der Inhaber des Centers. Er selbst kann es nicht gewesen sein, denn nur der Verfasser oder Google selbst können Rezensionen löschen. Seinem Geschäft hätte der Vorfall bislang nicht geschadet. Wie vor Pfingsten üblich, sei viel los. Und dann sagt der 69-Jährige noch: „Ich habe einen türkischstämmigen Mitarbeiter. Wenn ich faschistisch eingestellt wäre, würde er mit Sicherheit nicht mehr bei mir arbeiten und wir wären keine Freunde.“

Ayşe Akan Toson hat der Vorfall sehr mitgenommen. Sie leide an Appetitlosigkeit, sagt sie. „Wenn ich jetzt in einen Laden reingehe, denke ich, dass die mich komisch angucken. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber machen müssen.“ Die 32-Jährige sucht bereits nach einem Anwalt. Geld wolle sie von dem Inhaber des Centers nicht. Sie erwartet eine Entschuldigung, die von Herzen kommt.

Von Ann-Christin Weber