Neulich sei es richtig knapp gewesen, sagt Marcelle Perks. Da sei ihre Tochter Scarlet fast mit einem Anhänger zusammengestoßen. Morgens und mittags wird es vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium derzeit eng: Autofahrer suchen nach einer Haltemöglichkeit, der Bus zwängt sich durch durch die Schlangen, dazwischen fahren Schüler mit ihren Fahrrädern.

„Seitdem es auch noch die Baustelle am Badepark gibt, ist es noch schlimmer geworden“, sagt Perks. Dadurch fällt derzeit eine Reihe von Parkplätzen weg, zudem halten auch Handwerkerautos vor der Schule. „Ich finde, man braucht hier ein besseres Verkehrskonzept“, sagt Perks, deren Kinder in die sechste und achte Klasse des Gymnasiums gehen. Meistens nähmen sie von Osterwald aus das Fahrrad. „Die Situation an der Ludwigstraße ist aber im Moment gefährlich und unübersichtlich“, sagt Perks.

Mutter schlägt „Kiss-and-Go-Zone“ vor

Generell gäbe es weder ausreichend Parkplätze für Schüler und Lehrer noch für die Badegäste, die ab dem Sommer 2021 dazukommen werden. „Und dann sind da noch die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen und abholen – gerade jetzt in der Corona-Pandemie“, sagt Perks.

Zwischen dem Badepark und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium entstehen neue Parkplätze. Quelle: Gerko Naumann

Die Mutter will aber nicht nur meckern, sondern auch konstruktive Vorschläge machen. Man könnte doch eine Kiss-and-Go-Zone – also ein temporäres Halteverbot – vor der Schule einrichten. Zahlreiche Grundschulen haben eine solchen Bereich bereits eingerichtet, um die Situation mit den sogenannten Elterntaxis zu entschärfen. Das könne auch vor dem GSG funktionieren, sagt Perks. Außerdem plädiert sie für mehr Parkflächen, etwa an der Philipp-Reis-Straße.

Stadt baut Parkplätze neu – „nur vorübergehende Situation“

Wegen der Bauarbeiten am neuen Schwimmbad seien derzeit 23 Parkplätze für die Öffentlichkeit gesperrt, bestätigt die Stadtverwaltung. Sie würden neu gebaut, darunter zwei Behindertenparkplätze. „Weitere Parkplätze zwischen Schwimmbad und Schule werden seitens der Bauarbeiter genutzt“, sagt Sprecher Benjamin Irvin. Diese beiden Faktoren führten momentan zu einer Verknappung der Plätze. Es handele sich allerdings nur um eine vorübergehende Situation.

Zukünftig stünden für das Schwimmbad insgesamt 81 Stellplätze zur Verfügung – das seien sogar 11 Parkplätze mehr, als vorgeschrieben.

Die Situation vor Ort mit Schwimmbad und Schulen habe in dieser Konstellation Jahrzehnte lang gut funktioniert, so Irvin. „Die Hauptnutzungszeiten des Schwimmbads sind am Nachmittag und am Wochenende, wenn kein Unterricht stattfindet. Somit steht allen Nutzern vor Ort insgesamt ausreichend Parkraum zur Verfügung.“

