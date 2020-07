Garbsen-Mitte

Kinga Reichhard hätte vermutlich einigen Grund zu klagen. Aber das macht sie nicht. Dabei ist die 35-Jährige aus Garbsen-Mitte auf mehreren Ebenen von der Corona-Krise betroffen. Bei unserem letzten Treffen Mitte März hatte die Mutter von zwei Kindern gerade ihren 450-Euro-Job als Küchenhilfe in der Rathauskantine in Garbsen verloren. Wie geht es ihr und ihrer Familie heute, vier Monate später?

„Ich sehe mich überhaupt nicht als Verliererin in der Krise“, sagt Reichhard und sorgt damit gleich für klare Verhältnisse. Seit einigen Tagen ist sie an ihren Arbeitsplatz in der Küche der Kantine zurückgekehrt – wenn auch noch mit weniger Stunden als vorher. „Es ist schön, die Kollegen wiederzusehen. Wir sind hier wie eine zweite Familie“, sagt sie.

Familie rückt näher zusammen

Das soll aber keinesfalls bedeuten, dass ihr ihre erste und eigentliche Familie, mit der sie in der Krise viel mehr Zeit verbracht hat, langsam auf die Nerven gegangen ist. Im Gegenteil: „Wir sind viel näher zusammengerückt“, sagt die zweifache Mutter. Ihr Mann arbeitet bei VW und war sieben Wochen lang in Kurzarbeit. Die Tochter (11) und der Sohn (8) besuchen die IGS Garbsen beziehungsweise eine Grundschule und waren ebenfalls wochenlang zu Hause. „Das Homeschooling hat bei uns gut funktioniert, die Lehrer waren immer bei Fragen per Telefon und E-Mail erreichbar“, sagt die Garbsenerin.

Wirklich angekommen ist die Krise im Hause Reichhard nur beim Thema Sport. „Mein Mann ist Fußballtrainer der zweiten Herren des SV Frielingen. Er war fix und fertig, als er erfahren hat, dass seine Jungs nicht mehr trainieren dürfen“, berichtet die 35-Jährige. Der Sohn hat sich das Hobby das Vaters zum Vorbild genommen und kickt beim SV Wacker Osterwald. Die Tochter ist ebenfalls sportlich unterwegs – sie tanzt im Tanzcentrum Kressler. Diese geliebten Hobbys fielen monatelang aus. Stress gab es trotzdem nur selten, sagt Reichhard. „Wir haben es uns auf dem Balkon schön gemacht und sind einfach zu Hause geblieben.“

„Uns wird es definitiv auch noch im nächsten Jahr geben“: André Rahlfes von der Rathauskantine bleibt trotz hoher Verluste optimistisch. Quelle: Gerko Naumann

Ganz so gelassen und positiv wie seine Mitarbeiterin blickt André Rahlfes noch nicht in die Zukunft. Er ist der Inhaber der Rathausterrasse Garbsen und verzeichnet nach wie vor einen großen Umsatzrückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Immerhin: Das Tagesgeschäft in der Kantine nähert sich dem Normalbetrieb wieder an. „Viele Stammkunden sind uns die ganze Zeit über treu geblieben und halten sich ganz selbstverständlich an alle neuen Corona-Regeln. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Rahlfes.

Aufregung vor der ersten Hochzeit

Aber das Mittagsgeschäft macht eben nur einen Teil des Umsatzes aus. „Das Meiste verdienen wir mit Catering und Feiern. Und da sind die Einschränkungen immer noch groß“, berichtet Rahlfes. Am vergangenen Wochenende hat ein Paar in den Räumen im Keller des Rathauses erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder eine Hochzeit gefeiert – das ist erlaubt, wenn nicht mehr als 50 Gäste eingeladen sind. Das Team und vor allem er selbst waren ziemlich aufgeregt, gibt Rahlfes zu. Am Ende hielten sich alle an die Regeln. „Die Braut hat sogar gesagt, es war trotzdem ihre Traumhochzeit.“ Erlebnisse wie dieses bestärken den Gastronomen darin weiterzumachen: „Uns wird es definitiv auch im nächsten Jahr noch geben“.

Von Gerko Naumann