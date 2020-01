Der Nabu Garbsen hatte für den Neujahrstag zu einer Müllsammel-Aktion rund um den Berenbosteler See eingeladen. Rund ein Dutzend Freiwillige waren dem Aufruf gefolgt und sammelten einige Säcke Müll.

