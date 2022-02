Garbsen

Milde Witterung und feuchte Nächte sind für viele Amphibien das Startsignal, um zu ihren Laichplätzen aufzubrechen. Daher hat der Nabu Garbsen nun damit begonnen, an vielen Stellen im Stadtgebiet Schutzzäune entlang ausgewählter Straßen aufzustellen. So sollen Erdkröten, Grasfrösche und Molche am meist tödlich endenden Überqueren der Straßen gehindert werden. Für diese Arbeiten sucht der Nabu noch ehrenamtliche Helfer.

Seit dieser Woche stellen die Naturschützer schwerpunktmäßig entlang der Gutenbergstraße, An der Universität, Meyenfelder Straße, Flemmingstraße, Im Fuchsfelde sowie am Blauen See mit der Zufahrt zum Golf- und Campingplatz Schutzzäune auf. An einigen Straßen würden laut Nabu-Vorsitzendem Waldemar Wachtel zudem durch Leitbaken angezeigte Straßenverengungen, das Aufstellen von Warnschildern sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen nötig. Insgesamt will der Nabu rund 4000 Meter Schutzzäune aufstellen.

Nabu mahnt: Geschwindigkeit einhalten

Gefahr droht den Amphibien auf der Straße nicht direkt durch Überfahren. Wie die Technische Universität (TU) Braunschweig mitteilte, würden die Tiere auch durch den Strömungsdruck auf die Fahrbahn sterben, der bei Geschwindigkeiten von mehr als 30 Stundenkilometern lebensgefährlich für die Amphibien sei. Wachtel appelliert daher an alle Autofahrer, die vorgeschriebene Geschwindigkeit in den gekennzeichneten Bereichen einzuhalten. Das schütze auch die an einer gelben Warnweste erkennbaren Frauen und Männer, die die Schutzvorrichtungen entlang der Straßen installieren.

Im vergangenen Jahr haben Nabu-Mitglieder und Helfer etwa 3000 Amphibien eingesammelt und in die entsprechenden Biotope gesetzt. Wer den Nabu bei der Amphibienrettung unterstützen will, kann sich bei Dagmar Strube unter Telefon (05131) 92750, Annelies Redlich, (05131) 6998, Martina Märtz, (05131) 55533 oder Waldemar Wachtel, (05137) 877 9975, melden. Nach Abschluss der Rettungsaktionen gibt es vom Nabu Kaffee und Kuchen für alle Helferinnen und Helfer.

Von Gert Deppe