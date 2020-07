Garbsen

Mit dem „ Volksbegehren Artenvielfalt. Jetzt“ wollen viele niedersächsische Institutionen ein neues Naturschutzgesetz anstoßen. Der Nabu Garbsen und der Garbsener Ortsverband der Grünen beteiligen sich ebenfalls an der Sammlung von Unterschriften.

„Trotz vieler neu angelegter Blühstreifen und unterschiedlicher Projekte haben wir einen deutlichen Schwund an Insekten zu verzeichnen“, sagt Martina Märtz, stellvertretende Vorsitzende des Nabu Garbsen. Gute Gründe für die Naturschützer, sich an dem Volksbegehren zu beteiligen. Ebenso sehen es die Grünen. „Der Mensch ist von der Biodiversität abhängig. Intakte Ökosysteme sorgen für saubere Luft, sauberes Wasser und fruchtbare Böden“, betont Grünen-Sprecher Roland Godbersen. Und der Garbsener Nabu-Vorsitzende Waldemar Wachtel appelliert: „Ich bitte alle Garbsener, das Volksbegehren zu unterstützen.“

Kompliziertes Verfahren mit Unterschriftenlisten

In den vergangenen Wochen haben beide Organisationen bereits damit begonnen, Unterschriften zu sammeln. Das sei allerdings nicht so einfach, wie es klinge, berichtet Märtz. Die Tücke stecke im Verfahren: Unterschreiben dürfen beispielsweise nur Volljährige und nur solche mit deutscher Staatsangehörigkeit. Außerdem können sich auf den jeweiligen Listen nur Menschen eintragen, die aus einer Kommune stammen. Und jeder Liste liegt ein dicker Packen Papier bei, auf dem alle Forderungen und Änderungen des Volksbegehrens aufgelistet sind. „Das schreckt manche ab“, sagt Märtz.

Vereine und Unternehmen als Partner gewinnen

Dennoch gehen Nabu und Grüne mit Elan ans Werk. Rund 50 Garbsener Vereine, die mehr oder weniger mit Natur und Umwelt zu tun haben, wollen sie anschreiben, um sie als Partner zu gewinnen. Jeder von ihnen kann dann in seinem eigenen Umfeld Unterschriften sammeln. Einige Geschäftsleute sind bereits dabei. Märtz berichtet von einer Tanzschule, einer Apotheke und vom Blauen See, wo sie schon Verabredungen mit den Zuständigen getroffen haben. Mehr Unternehmen sollen in den nächsten Wochen noch angesprochen werden. Info-Stände vor Einkaufszentren sind ein weiterer Plan, den die Partner im Blick haben.

Ein neues Naturschutzgesetz soll den Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten verbessern - wie beispielsweise von Insekten. Quelle: Beate Ney-Janßen

Ein konkretes Ziel, wie viele Unterschriften sie letztlich zum Volksbegehren beitragen wollen, haben Nabu und Grüne sich nicht gesetzt. Märtz ist sich aber sicher, dass eine Menge zusammenkommt. „ Garbsen ist groß und die Menschen sind feinfühlig“, sagt sie.

Das ist das Volksbegehren zur Artenvielfalt Ein Bündnis aus 180 Organisationen und Unternehmen in Niedersachsen hat sich zusammengeschlossen, um der Landesregierung das „ Volksbegehren Artenvielfalt.Jetzt!“ vorzulegen. Ziel des Volksbegehrens ist es, das Land zur Ausarbeitung eines neuen niedersächsischen Naturschutzgesetzes zu bewegen, durch das bedrohte Tier- und Pflanzenarten besser geschützt werden. Unter anderem enthält das Volksbegehren die Forderung nach Gewässerrandstreifen, die auf fünf Metern nicht gedüngt und nicht gespritzt werden dürfen, das Verbot des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pestiziden in Schutzgebieten, den Erhalt von Wiesen als artenreiche Lebensräume und den Vorrang für Natur- und Klimaschutz in den landeseigenen Wäldern. Informationen sind auf www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt.de hinterlegt. 25.000 Unterschriften sind notwendig, damit das Volksbegehren auf seine Zulässigkeit überprüft werden kann. Wird es zugelassen, so bleiben sechs Monate Zeit, um rund 610.000 Unterschriften zu sammeln.

Informationen zu den Aktionen von Nabu und Grünen sind auf deren Homepages www.nabu-garbsen.de und www.gruene-garbsen.de hinterlegt. Wer anrufen will, um sich nach Möglichkeiten der Unterschrift zu erkundigen, erreicht Martina Märtz unter Telefon (0170) 8181802.

Von Beate Ney-Janßen