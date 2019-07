Garbsen - Nachtwanderer sind auf Tour zu den Jugendtreffs Konflikte vermeiden und das soziale Klima entspannt halten: Seit 2013 gibt es die Nachtwanderer in Garbsen. Die Gruppe engagiert sich für Jugendliche – und sucht noch Mitstreiter.

Sind als Nachtwanderer in Garbsen unterwegs: Norbert (von links), Kerstin und Saleh am Grillplatz in Berenbostel. Quelle: Jutta Grätz