Flammen schlagen aus zwei fast vollständig geschmolzenen Müllcontainern aus Plastik. Im Hintergrund ist das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge in der Dunkelheit zu sehen. Ein Feuerwehrmann löscht die Flammen aus einiger Entfernung. Es ist nur ein Bild aus den jüngsten Tagen, aber es steht stellvertretend für viele ähnliche Fälle von Brandstiftungen in Garbsen in den vergangenen Monaten.

Auf der Horst ist Schwerpunkt der Brände

„Wir haben etwa seit Juli wieder vermehrt Containerbrände zu verzeichnen, die meisten davon nachts“, sagt Thomas Cremer, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Garbsen. Diese ist auch für den Stadtteil Auf der Horst zuständig, in dem die meisten Brände gelegt worden sind.

Für die Feuerwehrleute – die ohne Ausnahme ehrenamtlich tätig sind – führt das zu einer spürbaren Belastung, sagt der Ortsbrandmeister. Keiner komme wirklich wieder zur Ruhe. Außerdem sind die Familien der Feuerwehrleute betroffen: Ehefrauen und -männer sowie die Kinder werden ebenso aus dem Schlaf gerissen, wenn einer mitten in der Nacht das Haus Hals über Kopf verlässt. Für Menschen, die zum Beispiel in den Schichten bei Conti, VWN oder Clarios ( Varta) arbeiten, ist die Störung des Lebensrhythmus’ auf Dauer besonders belastend.

Das liegt vor allem daran, dass sich die meisten Einsätze zwischen 22 Uhr und Mitternacht beziehungsweise zwischen 2 und 4 Uhr abgespielt haben, so Cremer. Das bedeutet: Die Helfer müssen nachts raus und trotzdem am nächsten Morgen wieder pünktlich zu ihrer eigentlichen Arbeit erscheinen. „Wenn um 2 Uhr der Alarm kommt, ist die Nacht vorbei. Das ist für jeden ärgerlich“, sagt Cremer.

Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker (von links), Ortsbrandmeister Thomas Cremer und Feuerwehrsprecher Stefan Müller unterhalten sich über die Brandstiftungen der vergangenen Wochen. Quelle: Gerko Naumann

Damit nicht immer dieselben Frauen und Männer um ihre verdiente Nachruhe gebracht werden, teilt sie die Führung in Gruppen ein. Trotzdem werden je nach Größe des gemeldeten Feuers meist ein Viertel der rund 100 Aktiven alarmiert. Diese rücken entweder von der Wache in Altgarbsen oder von der in Havelse aus an. „Die nächtlichen Einsätze machen uns eine Menge unnötiger Arbeit“, sagt Cremer.

Die Einsätze selbst erledigen die Helfer meist schnell und routiniert – zumal es in den vergangenen Jahren immer wieder ähnliche Fälle gab. „Aber wir waren auch schon mal weiter“, sagt Cremer mit Blick auf die aktuelle Lage.

Von einer Serie will André Butte von der Polizei in Garbsen allerdings nicht sprechen. Er ist Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED). In den vergangenen Monaten seien 14 Containerbrände in Garbsen gemeldet worden. Es sei aber nahezu ausgeschlossen, dass es sich immer um die gleichen Täter gehandelt habe. Gegen zwei Personen ermittle die Polizei derzeit konkret, sagt Butte.

Polizei : Taten sind schwer nachzuweisen

Bei Brandstiftungen (die Polizei spricht von Sachbeschädigung durch Feuer) handele es sich grundsätzlich um „aufklärungsungünstige Delikte“, sagt der Ermittler. Das bedeutet: Es ist schwer, den möglichen Tätern etwas nachzuweisen, wenn es keine Zeugen gibt, die anrufen und eine Aussage machen. „Es reicht eben schon eine Zigarettenkippe, um Altpapier anzuzünden“, sagt Butte. Aufgrund der Zerstörungen sei die Spurenlage meist gering. Der Polizei sei aber selbstverständlich bewusst, dass das Thema Brandstiftungen in Garbsen aufgrund der Vorgeschichte besonders heikel sei. „Deshalb betrachten wir jede Tat genau“, versichert Butte.

Corona: Alle Übungen sind erneut abgesagt Die steigende Zahl der Corona-Infizierten in der Region Hannover hat erneut Folgen für die Feuerwehren in Garbsen. Alle Übungsdienste sind vorerst abgesagt worden – wie schon zu Beginn der Pandemie. „Wir fahren wieder herunter auf Null“, sagt Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker. Wobei sich das natürlich nicht auf den Ernstfall bezieht – die Einsatzbereitschaft ist weiterhin gegeben, versichert Kreinacker. Die einzige Einschränkung dort für die Ehrenamtlichen lautet: Es dürfen weniger Helfer gleichzeitig in einem Fahrzeug sitzen, deshalb rückt die Feuerwehr im Notfall einfach mit mehr Fahrzeugen an. Erst vor wenigen Wochen hatten die Feuerwehren in Garbsen die Übungsdienste in den Wachen wieder aufgenommen. Trotzdem hätten die Aktiven Verständnis für die Entscheidung gezeigt, die die Stadt und die Verantwortlichen der Feuerwehr gemeinsam getroffen haben, so Kreinacker. Abgesagt sind bis Ende des Jahres auch alle Treffen der Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie die Jahresversammlungen der Feuerwehren in Horst und Schloß Ricklingen. Lediglich in Berenbostel soll es eine Sitzung im kleinen Kreis geben, dort steht die Wahl des Ortsbrandmeisters an.

Mit der Vorgeschichte meint der KED-Leiter vor allem die dramatische Brandserie zwischen 2011 und 2013. Die mündeten im Brand des Smartcenters und im Brand der Willehadi-Kirche auf der Horst in der Nacht zum 30. Juli 2013. Der Kirchenbrand ist bis heute nicht aufgeklärt.

Danach hatten die Stadt Garbsen, die Polizei und Wohnungseigentümer große Anstrengungen unternommen, um solche Taten zu verhindern. Dazu gehörte der Einsatz von Sozialarbeitern des Projekt X, die sich um die Jugendlichen aus dem Stadtteil kümmern. Außerdem sind inzwischen fast alle Müllbehälter mehrere Meter von den Wohnhäusern entfernt und teilweise in Metallkäfige eingeschlossen worden.

