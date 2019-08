Havelse

Ein Hund hat mit seinem Kopf so tief in einem Metallmülleimer festgesteckt, dass die Ortsfeuerwehr Garbsen am späten Sonnabendabend in die Schulstraße nach Havelse ausrücken musste. Gegen 22.40 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Das Tier, ein Rhodesian Ridgeback, steckte kopfüber in dem Behälter und drohte zu ersticken.

Auch die Halter konnten den Hund nicht befreien. Zunächst wurde von der Feuerwehr der Deckel des Mülleimers geöffnet, um den Hund aus der lebensbedrohlichen Lage zu befreien – allerdings gelang es den Einsatzkräften nicht, den Metallring vom Hals des Tieres zu entfernen.

Tierrettung betäubt den verängstigten Hund

„Da der Hund große Angst hatte und sich durch das Zappeln und Wehren weiter verletzt hat, wurde vom Einsatzleiter entschieden, die Feuerwehr Hannover mit der Tierrettung nachzufordern, da diese die Möglichkeit haben, den Hund zu betäuben“, heißt es von der Feuerwehr Garbsen. Nachdem ein Tierarzt das Tier beruhigt und betäubt hatte, wurde der Deckel samt Hund mit hydraulischen Rettungsgerät vom Mülleimer abgetrennt.

Anschließend kam der Hund in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover. Erst dort konnte der Deckel entfernt werden.

Für die Feuerwehr Garbsen war der Einsatz an der Schulstraße nach fast zwei Stunden beendet.

