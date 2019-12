Im Modellprogramm „Jugend stärken im Quartier“ setzt die Region seit Januar 2015 die Projekte „JUST YOU“ und „VIVO – Vielfalt und Integration vor Ort“ in Garbsen um. Das Programm unterstützt Jugendliche und junge Menschen in sogenannten Problemgebieten. Ziel ist es, die Teilnehmer wieder in den Schulbetrieb, die Ausbildung oder den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihre Kompetenzen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Dabei geht es vor allem um den Übergang von der Schule in den Beruf.

Im Mittelpunkt der Garbsener Projekte stehen die Stadtteile Auf der Horst und Berenbostel-Kronsberg. Beide sind auch Fördergebiete des Programms Soziale Stadt. So haben unter anderem Flüchtlinge zusammen mit Künstler Peter Kärst knallgelbe Bänke für die Horst gestaltet und Jugendliche aus dem Stadtteil ein Graffiti an der neuen Parkouranlage am Sperberhorst. Auch die Graffiti-Aktion am Johannes-Kepler-Gymnasium hat die Region mit dem Programm gefördert.