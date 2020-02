Havelse

Über eine mehrmonatige Reise entlang der Vogelzugroute zu den Brut-, Rast- und Überwinterungsgebieten im Norden Europas berichten die Vogelbeobachter und Filmemacher Ulrike Hügel und Uwe Gohlke in einer Multivisionsschau. Diese beginnt am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Der Naturschutzbund ( Nabu) Garbsen lädt zu der Veranstaltung ein. Der Eintritt ist frei.

Hügel und Gohlke zeigen große und kleine Vögel in ihren natürlichen Lebensräumen beim Brutgeschäft in den nordischen Wäldern, Bergen, Mooren und Sümpfen, an Seen und an der Küste. Von Süd nach Nord führt die Reise über Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen bis hinauf an die Eismeerküste.

Von Anke Lütjens