Na klar, der Start ins neue Schuljahr ist für alle Kinder und Jugendliche aus Garbsen etwas Besonderes. Wegen der Corona-Pandemie dürfen sie sich nur in festgelegten Gruppen aufhalten – und die Hygieneregeln der „neuen Realität“ sind ohnehin allgegenwärtig. Trotzdem konnten sich vor allem die 192 Jungen und Mädchen aus Stelingen auf den Schulstart freuen. Sie beziehen als erste Generation einen pünktlich fertig gewordenen Neubau.

Am Mittwoch, also Abend vor dem Schulstart, feierten rund 20 Gäste aus Politik, Verwaltung und der Schule diesen Anlass in der Aula des Gebäudes. Bürgermeister Christian Grahl übergab dabei symbolisch einen Schlüssel an Schulleiterin Bettina Reuter. In seiner Ansprache erinnerte er an die Entstehung des 5-Millionen-Euro-Projektes. „Die Politik hat sich ganz bewusst dafür entschieden, hier mehr Platz für die Schüler zu schaffen“, sagte er. Parallel sei ein Baugebiet in Stelingen geplant worden, um den Ort für junge Familien attraktiv zu machen.

Stellingen bezeichnete Ortsbürgermeister Gunther Koch als ausgesprochen liebenswert. Er sei sehr froh, dass die Entscheidung für den Standort trotz der hohen zu erwartenden Kosten für die Schulen in Garbsen gefallen sei – und spielte damit auf den geplanten Neubau der IGS Garbsen an, der mindestens 80 Millionen Euro kosten dürfte. Schulleiterin Reuter berichtete, dass sich ihre Kolleginnen sehr auf die Arbeit in dem neuen Gebäude freuen – trotz der Corona-Herausforderungen. „Ich möchte allen fleißigen Händen danken, die das möglich gemacht haben“, sagte sie.

Statt Tafel: Die Schule hat sogenannte Smartboards angeschafft. Quelle: Gerko Naumann

Unterricht im Grünen ist möglich

Bei einer anschließenden Führung zeigte Planer Joachim Berle ein paar Besonderheiten des neuen Gebäudes. Dazu gehören vor allem zwei „grüne Klassenräume“, wie sie der Architekt bezeichnete. „Es gibt einen begrünten Innenhof und eine Dachterrasse, die auch für Unterricht im Freien gedacht sind“, sagte Berle.

Auf dem neusten Stand ist auch die digitale Ausstattung der Schule. Statt der veralteten grünen Tafeln und Kreide gibt es sogenannte Smartboards, die aussehen wie überdimensionale Fernseher. Darauf können die Kinder interaktiv am Unterricht teilnehmen, etwa beim Tippen auf die richtigen Vokabeln. „Leider geht das momentan wegen der Pandemie-Maßnahmen noch nicht“, sagte Reuter. Das Geld für die Smartboards, 68.000 Euro, stammt aus dem sogenannten Digitalpakt von Bund und Land. Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte den Bescheid im Februar persönlich überreicht.

