Garbsen

Die Stadtverwaltung will mehr in die Energiewende investieren und auf geeigneten Dachflächen von städtischen Gebäuden Fotovoltaikanlagen installieren. Das geht aus einer Beschlussvorlage mit der Überschrift „Fotovoltaik-Offensive“ hervor. Die Energiewende sei eine zentrale Säule im Kampf gegen den Klimawandel, heißt es darin. Die Quelle der Sonne müsse genutzt werden. Dafür will die Stadtverwaltung ab 2022 Geld im Haushalt bereithalten, um städtische Gebäude nachzurüsten. Zudem soll bei Neubauten und Sanierungen immer geprüft werden, ob sich der Einsatz von CO2-neutralen Technologien rentiert.

„Wirtschaftlich sinnvolle Investition“

„Die Fotovoltaikanlagen bieten ein enormes Potenzial, die eigenen jährlichen Ausgaben zu senken“, schreibt Bürgermeister Christian Grahl in der Beschlussvorlage, über die zunächst der Umweltausschuss und dann der Rat der Stadt beraten wird. Die Stadt könne Stromkosten einsparen. Zudem würde bei geeigneten Standorten ein Energiespeicher den Effekt noch erhöhen. Zwar seien die Anlagen teuer, so Grahl. „Im Durchschnitt amortisiert sich eine Anlage nach etwa zehn Jahren Betriebslaufzeit, sodass sie eine wirtschaftlich sinnvolle Investition darstellt und den Haushalt zusätzlich entlastet.“

Lesen Sie auch: Wie das Hotel Stelinger Hof (fast) komplett ohne gekauften Strom auskommt

Noch in diesem Jahr soll mit der Offensive begonnen werden: Auf dem Dach des Neubaus der Kita Murmelstein in Auf der Horst soll eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Der Neubau soll im Sommer fertig sein und Platz für 130 Krippen- und Kita-Kinder bieten. Er würde mit einer Luft-Wärme-Pumpe beheizt, heißt es in der Beschlussvorlage. Um sie zu betreiben, wird Strom benötigt. „Daher ist es ökologisch sinnvoll, Teile des eigenen Strombedarfs über eine Fotovoltaikanlage auf einem der Dächer selbst zu erzeugen.“ 50.000 Euro würde das Vorhaben kosten. Diese Summe soll außerplanmäßig bereitgestellt werden. „Da Ingenieure und Handwerker vor Ort sind, würde sich eine schnelle Umsetzung wirtschaftlich lohnen“, so Grahl.

Garbsener erhält Fördergeld für Klimaschutz Helmut Bothe hat sein Einfamilienhaus in Garbsen energetisch saniert und dafür von der Region Hannover 10.500 Euro erhalten. Das Geld stammt aus der Dach-Solar-Richtlinie. Von dem Förderprogramm profitieren seit Anfang 2020 Hauseigentümerinnen und -eigentümer, die ihr Dach neu isolieren und im gleichen Zug eine Solaranlage errichten lassen. Mehr als 100 Anträge sind im vergangenen Jahr bei der Klimaschutzleitstelle eingegangen. „Meine alte Solaranlage aus dem Jahr 1976 war defekt“, sagt Bothe. „Wegen der Förderung durch die Region habe ich mich entschieden, neben der neuen Fotovoltaikanlage auch gut 200 Quadratmeter Dachfläche neu isolieren zu lassen.“ „Bisher haben sich vor allem Privatpersonen bei uns um eine Förderung beworben“, sagt Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover. Es könnten aber auch Unternehmen und Kommunen Geld aus dem Fördertopf abrufen. „Ob Produktions- oder Verwaltungsgebäude, Kita, Vereinsheim, Ein- oder Mehrfamilienhaus: Die Dach-Solar-Richtlinie steht allen Eigentümerinnen und Eigentümern in der Region Hannover offen.“ Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Regionsversammlung den Fördertopf für die Jahre 2020 bis 2022 bereits auf 2,7 Millionen Euro aufgestockt. ton

Im Anschluss daran will die Stadtverwaltung eine Liste aller städtischen Gebäude erstellen, auf deren Dächern der Bau einer Fotovoltaikanlage sinnvoll ist. Ziel sei es, zunächst die Anlagen zu installieren, die das größte Einsparpotenzial hätten, ist in der Beschlussvorlage zu lesen. Danach werde die Liste sukzessive abgearbeitet. Pro Jahr würden dafür voraussichtlich 100.000 Euro benötigt. Das Geld soll ab dem kommenden Jahr im Haushalt eingeplant sein.

Mit ihrer Offensive will die Stadtverwaltung nicht nur Ziele aus dem eigenen Klimaschutzkonzept erreichen, sondern auch Privatleute animieren, über eine eigene Photovoltaik-Anlage nachzudenken.

Von Linda Tonn