In der Diskussion um die Zukunft der Grundschule Garbsen-Mitte hat nun auch der Schulleiter der IGS Garbsen einen Vorschlag vorgebracht. Er will noch enger mit der Grundschule kooperieren. „Vorstellbar ist, dass die Schule vierzügig wird und sich Schüler und Schülerinnen aus allen Schulbezirken anmelden können“, sagt Andreas Hadaschik. Nach der Grundschulzeit hätten die Kinder die Garantie, an der IGS ihre Schullaufbahn weiterverfolgen zu können.

Aktuell sinken die Schülerzahlen an der Grundschule Garbsen-Mitte. In den kommenden Jahren könnte sogar die Zweizügigkeit gefährdet sein. Man suche nach „kreativen Lösungen“ heißt es von Schuldezernentin Monika Probst. Anfang März hatte ein Antrag der SPD für Diskussionen und sogar Elternproteste gesorgt. Darin hatten die Sozialdemokraten angeregt, über die Schulbezirke zu diskutieren, um die Grundschule Garbsen-Mitte auch in Zukunft halten zu können. Eltern von Kindern aus Meyenfeld hatten befürchtet, dass die Schulbezirke verschoben werden und ihre Kinder statt in Horst künftig in Garbsen-Mitte zur Schule gehen müssen. ton