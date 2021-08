Stelingen/Berenbostel

Die modernste Grundschule in Garbsen steht in Stelingen. Der 5 Millionen Euro teure Neubau ist erst zum gerade abgelaufenen Schuljahr fertig geworden. Und dennoch ist das Gelände schon wieder eine Baustelle, auf der in den Sommerferien gearbeitet wird. „Wir entkernen den Altbau aus den Fünzigerjahren komplett“, sagt Annette Blöchle. Die Mitarbeiterin der Stadt Garbsen ist die zuständige Bauleiterin und überwacht die Arbeiten – die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen.

Der dann vollständig sanierte Altbau soll den Jungen und Mädchen der Grundschule unter anderem als neue Mensa dienen. Derzeit sind sie vorübergehend in einem benachbarten Gebäude untergebracht, das eigentlich der Stelinger Feuerwehr gehört. Dort essen sie wegen der immer noch geltenden Corona-Bestimmungen mittags in vier bis fünf Schichten. „Im Hinblick auf das Angebot als Ganztagsschule brauchen wir für die Mensa dringend mehr Platz“, sagt Blöchle.

Komplette Erneuerung des Daches

Den gibt es in dem roten Backsteingebäude. Allerdings muss vorher so ziemlich jede Wand herausgerissen und der gesamte Dachstuhl erneuert werden. „Nach heutigen Maßstäben reicht die Statik nicht mehr aus“, sagt Blöchle. Grundsätzlich sei die Substanz des Gebäudes aber noch erstaunlich gut in Schuss. Das bekommt außer einem neuen Dach auch eine moderne Wärmedämmung. Die typische rote Fassade – deren Stil auch beim Neubau übernommen worden ist – bleibt hingegen erhalten.

In dem Fünfzigerjahrebau entsteht auch eine Cafeteria inklusive Küche. „Sie wird in Zukunft auch Vereinen zur Verfügung stehen“, sagt die Bauleiterin. Zudem wird im Obergeschoss ein Kunst- und Werkraum eingerichtet. Damit dieser für alle Menschen erreichbar ist, muss die Stadt einen Aufzug einbauen. Allein das kostet etwa 60.000 Euro. Der gesamte Umbau ist mit 400.000 Euro verschlagt – „wenn uns nicht noch Lieferengpässe dazwischenkommen“, wie Blöchle ergänzt. Einen Großteil der Kosten übernimmt der Bund aus dem sogenannten Kommunalinvestitionsprogramm.

Auch am und im Neubau der Grundschule Stelingen hat sich in den vergangenen Monaten noch einiges getan. So wurden etwa neue Stühle für die Schülerinnen und Schüler geliefert, berichtet Hans-Jürgen Menzel, Fachbereichsleiter Hochbau bei der Stadt Garbsen. „Sie sind in der Höhe verstellbar, sie wachsen so also mit den Kindern mit.“ Auch das neue Lehrschwimmbecken auf dem Außengelände ist fertiggestellt worden. In dem einen Meter tiefen Wasser sollen die Jungen und Mädchen schwimmen lernen.

In Berenbostel kochen künftig die Kinder

Eine weitere neue Schulmensa wird derzeit in der Oberschule Berenbostel gebaut. Dort haben sich Verantwortlichen um den Schulleiter Axel Dettmer ein neues Konzept ausgedacht, das es so bisher in keiner anderen Schule in Garbsen gibt. Es nennt sich „Schüler kochen für Schüler“ – und enthält genau das. Unter Aufsicht eines Kochs, den der Förderverein der Schule einstellt und bezahlt, sollen die Jungen und Mädchen in wechselnden Teams pro Tag 280 Essen kochen. Die Gerichte – bestehend aus Hauptgericht, Vor- und Nachspeise – sollen regional, bio und vegetarisch sein.

Auch dafür wird auf dem Gelände mehr Platz benötigt. Den schaffen Bauarbeiter in den Ferien, indem sie aus ehemaligen Büros der Schulsozialarbeiter alle Decken und Wände herausreißen. „Das ist erstmal nur eine Übergangslösung, wir planen einen Anbau in Richtung Norden, in dem die gesamte Mensa später untergebracht ist“, sagt Menzel.

