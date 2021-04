Stelingen

Er ist ein prägender Stein im Ortsbild von Stelingen, Generationen von Schülerinnen und Schülern sind dort unterrichtet worden: der rote Klinkerbau aus dem Jahr 1949 auf dem Gelände der Grundschule. Nun hat der Umbau des Gebäudes begonnen, damit inklusiv beschulte Kinder nicht mehr auf Barrieren stoßen. Dafür wird der Altbau entkernt. Die Arbeiten sind der letzte Schritt auf dem Weg der Einrichtung zu Garbsens modernster Grundschule – und bergen eine Überraschung.

Der Neubau schräg gegenüber war bereits im August 2020 bezogen worden. Und kurz vorher war der Abriss der Pavillons aus den Siebzigerjahren beendet worden. Die Stadt investiert rund 5 Millionen Euro in das Projekt.

Dachstuhl ist marode

„Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Annette Blöchle. Die Planerin der Stadt Garbsen, die den Neu- und Umbau der Grundschule Stelingen seit 2015 koordiniert, steht im Obergeschoss des mehr als 70 Jahre alten Gebäudes und zeigt auf die Dachkonstruktion. „Die Kehlbalken hängen durch, die Statik ist nicht mehr tragbar“, sagt ihr Chef Hans-Jürgen Menzel, Leiter des städtischen Fachbereichs Hochbau. „Der Dachstuhl muss komplett erneuert werden.“ Seit wenigen Tagen entfernen Handwerker den alten Dämmstoff und legen den Dachstuhl frei. Die künstlichen Mineralfasern müssen entsorgt werden.

„Erst nachdem die Mineralwolle demontiert war, konnten wir den Zustand des Dachstuhls genau beurteilen“, sagt Menzel. In den nächsten Tagen werden die Planer gemeinsam mit einem Statiker die Dachkonstruktion begutachten, erst dann ist eine Kostenschätzung möglich. „Wir rechnen dennoch damit, dass der komplette Umbau des Altbaus Mitte des Sommers fertig ist“, sagt Architektin Blöchle.

Bis dahin sollen im Obergeschoss ein großer Werk- und ein Kunstraum entstehen. Dachfenster sollen die aktuellen Gauben ersetzen, damit viel Licht in die Räume fällt. Und damit das Obergeschoss barrierefrei erreichbar ist, wird ein Aufzug eingebaut. Im Erdgeschoss des roten Klinkerbaus sind eine Mensa mit rund 70 Sitzplätzen und eine Cafeteria mit etwa 20 Plätzen sowie Sanitärräume geplant. Auch die Stelinger Dorfgemeinschaft soll diese Räumlichkeiten nutzen dürfen.

Zur Galerie Alte Deckenverkleidungen raus, ein neuer Aufzug rein: Der Altbau der Grundschule Stelingen von 1949 wird entkernt und modernisiert. Auch der Dachstuhl muss erneuert werden.

Außenanlagen sind fast fertig

Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten an den Außenanlagen. Auf dem Gelände hat die Stadt alle Leitungen erneuern lassen – für Wasser, Gas und Strom. Alle Wege sind bereits gepflastert. Und auch der Schulhof wird komplett neu gestaltet. Die städtische Landschaftsarchitektin Nicole Witte hat dafür naturnahe Spielzonen mit Sitzquadern und Sträuchern ebenso vorgesehen wie Bereiche mit Klettergeräten und Sand sowie einen neuen Bolzplatz.

Der wird dort entstehen, wo bis zum vergangenen Sommer die wabenförmigen Pavillonbauten standen. In der Nähe des Feuerwehrhauses gegenüber vom Altbau soll die Tanne ihren Platz finden, die alljährlich den Stelinger Weihnachtsmarkt schmückt – mit einer fest eingebauten Bodenhülse. Gleich daneben wird die Mosaikschlange Mörfi wieder aufgebaut. Sie ist 2005 von Schülern und Lehrern zum 125-jährigen Bestehen der Grundschule gebaut worden. Abgeschlossen ist auch der Einbau des Lehrschwimmbeckens. Es soll in etwa zwei Wochen in Betrieb gehen.

Stehen in der geplanten Mensa im Erdgeschoss: Hans-Jürgen Menzel und Annette Blöchle. Quelle: Jutta Grätz

Ursprünglich sollte der Umbau des Altgebäudes bis Ende 2020 beendet sein. „Wir sind ein wenig in Verzug“, sagt Blöchle. „Die Corona-Krise macht auch einigen Handwerksbetrieben zu schaffen, die auf einige ihrer Mitarbeiter verzichten müssen.“

Von Jutta Grätz