Schloß Ricklingen

Sechs Jahre lang haben die Planungen gedauert, am Sonnabend haben die Garbsener Humanisten nun ihren Waldbestattungshain Leineaue im Garbsener Stadtteil Schloß Ricklingen eröffnet. Das rund 7100 Quadratmeter große Gelände hinter dem städtischen Friedhof am Lönsweg ist der erste Bestattungshain in Deutschland, den der Humanistische Verband Deutschland (HVD) als Träger umgesetzt hat und künftig betreibt – als Ort für eine sogenannte naturnahe Trauerkultur. Der Hain steht sowohl religiösen als auch nichtreligiösen Beisetzungen offen.

„Jeder ist willkommen“, sagte Guido Wiesner, Präsident des HVD Niedersachsen, bei dem Festakt vor rund 60 Vertretern aus Politik, Verwaltung und HVD. Auch zwei Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Schloß Ricklingen sowie zahlreiche Bestatter waren zur Eröffnung gekommen.

Zur Galerie Für die Humanisten (HVD) ist es ein Meilenstein, für die Garbsener ein alternatives Angebot zur bisherigen Bestattungskultur: Der Garbsener HVD hat seinen Bestattungshain in Schloß Ricklingen eröffnet.

Auf dem Gelände des Bestattungshains sind Plätze für bis zu 1300 pflegeleichte Urnengräber geschaffen worden. Jeweils zwölf Urnen sollen um die 120 Eichen, Ahorne und Buchen gruppiert werden. Das Interesse an dem Projekt ist groß. „Wir haben derzeit 440 Interessenten aus Garbsen, Hannover und Umgebung“, so der Vorsitzende der Garbsener Humanisten Karl-Otto Eckartsberg. Bereits 150 von ihnen hätten einen Vorvertrag für ihre Grabstätte unter Bäumen unterschrieben. Auch die erste Bestattung ist schon geplant: für Montag, 17. August.

Der Bestattungshain in Garbsen-Schloß Ricklingen liegt hinter dem städtischen Friedhof am Lönsweg. Quelle: Jutta Grätz

„ Naturbestattung ist ein Trend“

Die Abkehr vom klassischen Familiengrab hin zu Naturbestattungen sei ein ganz klarer Trend, sagte Norbert Fischer, Kulturhistoriker von der Universität Hamburg, in seinem kurzen Vortrag zur Veränderung der Bestattungskultur. Allein der Anteil an Feuerbestattungen habe in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen und liege derzeit bei deutlich bei mehr als 50 Prozent. Gründe für den Wunsch nach pflegeleichten Grabstätten seien etwa die stärkere Mobilität und die nachlassende Bindung an Familie und Kirche.

„Der Bedarf an Naturbestattungen hat deutlich zugenommen“, hat auch der Garbsener Bestatter Bernd Henschel beobachtet. „Für unser Unternehmen ist der neue Bestattungshain in Schloß Ricklingen ein großer Vorteil“, sagte er. „Wir – und vor allem auch die Angehörigen – haben kurze Wege.“

HVD zahlt jährlich 1500 Euro an die Stadt

Der Ruhewald bedeutet für den HVD nicht nur ehrenamtliches, sondern auch finanzielles Engagement: Die Humanisten haben das Grundstück zwischen Lönsweg und Leineaue ebenso finanziert wie die Planung und Realisierung des Bestattungshains samt Andachtsplatz mit der von Bildhauer Oliver Pohl gestalteten Eichenstele. Zudem müssen sie rund 15.000 Euro für den neu gepflasterten Weg über den städtischen Friedhof und eine neue Pforte zahlen.

Außerdem überweisen die Humanisten künftig jährlich eine Summe von 1500 Euro an die Stadt Garbsen. Damit beteiligen sie sich am sogenannten Unterhaltungsaufwand für die Fläche des städtischen Friedhofs und sichern sich das Nutzungsrecht. Die ursprünglich geplante Vereinbarung mit der Stadt hatte im Sommer 2019 für Irritationen gesorgt.

„Der Bestattungshain ist etwas ganz Besonderes in der Region – und steigert den Wert der Stadt Garbsen“, würdigte der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Birkner das Vorhaben. „Gratulation, Anerkennung und Dank für dieses große ehrenamtliche und finanzielle Engagement.“

Auch Garbsens Bürgermeister Christian Grahl betonte die Bedeutung des Bestattungshains weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Zudem sei der Ruhewald quasi ein verbindendes Element der einzelnen Garbsener Stadtteile. Die Diskussion um den Ruhewald in Verwaltung und Kommunalpolitik sei lebhaft, lebendig und sehr intensiv gewesen, betonte Grahl. Aber es habe eine klare politische Entscheidung dafür gegeben.

Das kostet ein Platz am Bestattungshain Im Schloß Ricklinger Bestattungshain können sich Einzelpersonen und Gruppen bereits zu Lebzeiten eine Grabstätte zu Füßen von Bäumen auswählen. Ein fester Platz lässt sich mit einem Nutzungsvertrag reservieren. Ein Platz an einem kleineren Baum kostet 500 Euro, einer an einem größeren Baum 600 Euro, so der Humanistische Verband Deutschland (HVD) Garbsen. Bis zu zwölf biologisch abbaubare Urnen werden um einen Baum gruppiert. Wenn gewünscht, können die Lebens- und Sterbedaten der Verstorbenen auf einer gemeinsamen Tafel am Baum genannt werden. Die Reservierung des Platzes vor der Bestattung besteht maximal 99 Jahre, die Ruhezeit ab der Bestattung beträgt 20 Jahre mit der Möglichkeit, diese zu verlängern. Mitglieder des HVD Niedersachsen können das Nutzungsrecht vergünstigt erwerben. Voraussetzung für eine naturnahe Bestattung ist eine Einäscherung. Die Kosten für die gesamte Beisetzung sind wie üblich je nach Bestatter und Gestaltung individuell unterschiedlich.

Karl-Otto Eckartsberg, Vorsitzender der Garbsener Humanisten. Quelle: Jutta Grätz

Nachgefragt bei dem Vorsitzenden der Garbsener Humanisten, Karl-Otto Eckartsberg (70)

Die Planungen für den Bestattungshain in Garbsen haben rund sechs Jahre gedauert – von 2014 bis 2020. Wie viele Stunden haben sich wie viele Ehrenamtliche, Sie eingeschlossen, für das Projekt engagiert?

Wir waren allein etwa 15 Ehrenamtliche und zwei Schulklassen als Helfer beim ersten Aktionstag im Februar 2020. Später konnten die Schüler coronabedingt leider nicht mehr helfen. Wir schätzen, es waren insgesamt rund 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Gab es einen Moment in der Planung und Umsetzung, in dem Sie gedacht haben "Das kriegen wir nicht realisiert"?

Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass dieser Plan sinnvoll und gut für Garbsen ist. Und ich war mir immer sicher: Wir schaffen das. Und wir haben es geschafft. In Situationen mit vielen Problemen wurde eben mehr Kraft eingesetzt, und sie konnten gelöst werden.

Was bedeutet der heutige Tag der Eröffnung für Sie ganz persönlich?

Eine unglaubliche Freude, Erleichterung und viel Stolz, dass wir als Humanistischer Verband eine für unsere Verhältnisse "Herkules-Aufgabe" mit so viel Sympathie und Unterstützung aus der Öffentlichkeit lösen konnten. Dafür ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Von Jutta Grätz