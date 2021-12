Berenbostel/Garbsen-Mitte/Havelse

In Berenbostel ist ein neues Corona-Testzentrum eröffnet worden. In einem ehemaligen Geschäft an der Rote Reihe 14 können sich Bürgerinnen und Bürger ab sofort kostenlos auf das Virus testen lassen.

Betreiber ist der Testanbieter Corona15, der bereits eine Station auf dem Parkplatz an der Endhaltestelle am Planetencenter im Stadtteil Auf der Horst führt. In Berenbostel sind die Tests von montags bis sonntags möglich, jeweils von 7 bis 18 Uhr. Anmeldungen sind online auf www.corona15.de möglich.

Tests in Havelse und Garbsen-Mitte geplant

Der Anbieter plant auch ein weiteres Testzentrum in Havelse. Es soll in den nächsten Tagen am Parkplatz vor dem Wilhelm-Langrehr-Stadion an der Hannoverschen Straße 90 entstehen. Auch auf dem Rathausplatz in Garbsen-Mitte sollen schon bald Corona-Tests möglich sein. Dazu wird in den nächsten Tagen von einem anderen Betreiber ein Container aufgestellt, kündigt Stadtsprecher Benjamin Irvin an.

Von Gerko Naumann