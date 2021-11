Garbsen: Neues Impfzentrum im Baesmann-Park startet am Montag

Berenbostel

Jetzt stehen Ort und Startzeit fest: Garbsen festes Impfzentrum nimmt am Montag, 22. November, seinen Betrieb im Sozialzentrum im Werner-Baesmann-Park (ehemaliger Bürgerpark) in Berenbostel auf. Von montags bis mittwochs zwischen 10 und 16 Uhr können sich Bürger und Bürgerinnen ab 18 Jahre dort künftig regelmäßig spontan impfen lassen.

Garbsen ist damit eine weitere Kommune, in der die Region ein feste Impfstation installiert. Nachdem das zentrale Impfzentrum auf dem Messegelände abgebaut wurde, die Infektionszahlen und damit der Impfbedarf aber wieder stieg, entschied sich Regionspräsident Steffen Krach dafür, das dezentrale Angebot auszubauen.

Impfungen an drei Tagen in der Woche – vorerst

Sowohl Booster-Impfungen als auch Erstimpfungen sind künftig im Werner-Baesmann-Park möglich. Jedoch nur an drei Tagen und nicht die gesamte Woche über – dafür reichen die Kapazitäten der mobilen Impfteams der Region derzeit noch nicht. Am Donnerstag und Freitag wird das mobile Team aus Garbsen in Langenhagen im Einsatz sein.

Von acht auf 16 Teams hat die Region die Zahl der Teams zuletzt verdoppelt, eine erneute Aufstockung auf 32 ist „in Kürze“ bereits geplant. Dann könnte auch in Garbsen das Angebot auf die gesamte Woche ausgedehnt werden. Einen genauen Termin gibt es dafür aber noch nicht.

Die Stadt Garbsen denkt derzeit schon weiter. „Wir wollen ein weiteres Impfzentrum am Hérouville-Saint-Clair-Platz“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Die B 6 gelte bei vielen Garbsenern noch als natürliche Grenze, „je größer und niedrigschwelliger das Angebot vor Ort ist, desto besser.“ Nicht zuletzt werde das Impfzentrum auch von Menschen aufgesucht, die nur eingeschränkt mobil sind und deshalb weite Wege scheuen.

Eine Terminvergabe ist für sie – wie alle anderen Besucher – übrigens nicht geplant. Impfwillige können jederzeit zu den genannten Öffnungszeiten vorbeikommen, müssen dann allerdings auch Wartezeiten, inklusive Schlangestehen, in Kauf nehmen.

Zuletzt 370 Impfwillige am Mittwoch auf der Horst

Ein hoher Andrang wäre derzeit auch nicht ungewöhnlich: Mittwoch und Donnerstag war erneut ein mobiles Impfteam in Garbsen zu Gast, dieses Mal auf dem Hérouville-Saint-Clair-Platz auf der Horst. Der Zulauf überraschte dabei selbst die Stadtverwaltung. 370 Impfwillige zählte die Stadt am Mittwoch, die meisten kamen zum Boostern. Aber auch Erstimpflinge erreichte man mit der Aktion. Aber nur wenige: Etwa 15 Prozent ließen sich erstmals impfen.

Auch wegen der weiter ansteigenden Inzidenz drückt die Region beim Impfen aufs Tempo. Seit November ist die regionsweite Inzidenz fortlaufend gestiegen, in Garbsen liegt sie derzeit bei 186,1. Davon betroffen sind mittlerweile auch mehrere Kindertagesstätten. Sechs Coronafälle in sechs unterschiedlichen Kitas verzeichnete Garbsen am Donnerstag.

Impfzentrum bleibt bis mindestens Ende des Jahres

Verimpft wird in Garbsens neuer, fester Impfstation im Baesmann-Park, das Vakzin von Biontech – sowohl für bereits Geimpfte als auch Ungeimpfte. Wie lange das dezentrale Impfzentrum in Garbsen bleiben wird, hängt vom Zulauf und den weiteren Bedarfen in der Region ab. Offiziell heißt es „bis auf Weiteres“, unter der Hand wird über einen Zeitraum bis mindestens Ende des Jahres gesprochen.

Impfen lassen kann sich jeder ab 18 Jahren. Für bereits Geimpfte wird als grobe Richtschnur die Stiko-Empfehlung genannt, sechs Monate nach der letzten Impfdosierung zu boostern. Entschieden werde aber im Einzelfall vor Ort, heißt es, auch frühere Impfungen seien möglich.

