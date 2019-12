Berenbostel

Am 27. Dezember 1999 eröffnete Möbel Hesse mit einem komplett neu gestalteten Eingangsbereich: Zwischen der sogenannten Möbelrampe und dem südlicher gelegenen Einrichtungshaus war ein neuer Gebäudekomplex entstanden.

Mittelpunkt ist der spindelförmige Aufgang, der die verschiedenen Etagen miteinander verbindet. Sie sei ein „architektonisches Highlight“, sagte Garbsens Bürgermeister Christian Grahl am Sonntag.

Um den 20. Geburtstag der Spindel und dem als „Piazza“ bekannten runden Eingangsbereich zu feiern, hatte das Möbelhaus zu einem verkaufsoffenen Sonntag geladen, zu dem zahlreiche Besucher kamen. Teil des Programms war auch eine Talkrunde mit Grahl und Firmenchef Robert Andreas Hesse.

„Etwas Modernes schaffen“

„Wir haben zwar Fahrstühle, aber 80 bis 90 Prozent der Kunden nutzen die Spindel“, sagte Hesse. Der Entwurf stamme von einem Architekturbüro aus Langenhagen. „Wir wollten etwas schaffen, was es so noch nicht gab und was in den nächsten Jahrzehnten immer noch modern ist“, so Hesse.

Die Piazza, die als Ausstellungsfläche für neue Möbel aber auch für Konzerte und zum Kaffeetrinken genutzt wird, schaffe Aufenthaltsqualität.

Unternehmensgeschichte beginnt in einer Garage in Linden

Möbel Hesses Anfänge liegen fast 75 Jahre zurück – die Geschichte des Einrichtungshauses beginnt in einer Garage in Linden. „Dieses Jubiläum wollen wir im kommenden Jahr mit einigen Veranstaltungen feiern“, sagte Hesse.

Die verkaufsoffenen Sonntage werden seinen Angaben zufolge auch von Kunden außerhalb der Region gut angenommen. „Wir brauchen diese, um dem Onlinehandel etwas entgegen zu setzen und, um Arbeitsplätze zu sichern“, so der Unternehmer.

