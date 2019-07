Stelingen

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Stelingen sind neun Menschen verletzt worden. Darunter sind fünf Kinder, teilte die Polizei in Garbsen mit. Zu dem Unfall kam es, weil eine 33-jährige Opel-Fahrerin offenbar den Škoda einer 35-Jährigen übersah. An der Ecke Am Hechtkamp/Zehntweg kam es deshalb zum Zusammenstoß.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Quelle: Gerko Naumann

Im Opel saßen fünf Personen, darunter zwei Kinder. Die Fahrerin des Škoda war mit ihren drei Kindern unterwegs, darunter ein Säugling. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Deshalb und wegen der Aufräumarbeiten kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallstelle. Auch die Mitarbeiter der Unfallforschung der MHH waren im Einsatz.

Beide beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Zur Höhe des Sachschadens können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Der Škoda wird abgeschleppt. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann