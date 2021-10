Garbsen/Neustadt

Der Adventskalender der Lions-Clubs Garbsen und Neustadt ist fertig und verteilt. 4000 Sterntaler sind in Neustadt, 4000 in Garbsen. Erhältlich sind die Kalender in Neustadt ab 17. Oktober beim Goldenen Sonntag. Die Garbsener Lions starten am 30. Oktober mit einem Stand vor dem Tui-Reisecenter an der Roten Reihe.

5600 Kalender gehen in den Verkauf

Hinter dem Kalender steckt ein guter Zweck: 5 Euro kostet ein Exemplar. Das Geld geht ohne Abzug in den Spendenetat der Lions, die davon wiederum soziale Projekte in Garbsen und Neustadt unterstützen. Pro Club sind das Einnahmen von 14.000 Euro.

Anders als am Beginn der Aktion gehen heute 70 Prozent der Sterntaler in den Verkauf, 30 Prozent erhalten Sponsoren wie die Druckerei Digital Print für ihre Kunden. Am Anfang war fast 100 Prozent der Auflage käuflich. Alle Kosten tragen die Clubmitglieder und Unterstützer. 347 Gewinne sind auf die 24 Türchen verteilt, Gesamtwert nach Angaben der Lions: 34.343 Euro. Es ist die 16. Auflage. In Garbsen gibt es den Kalender seit 2006, in Neustadt seit 2007.

Das sind die Verkaufsstellen

In Garbsen gibt es ab 30. Oktober diese Verkaufsstellen: Buchhandlung Böhnert im Shopping Plaza, E-Center Auf der Horst und Postagentur Osterwald im Gießelmannhof. Ob sich Bäckerei Langrehr mit seinen Filialen beteiligt, steht noch nicht fest.

In Neustadt ist der Kalender hier erhältlich: Gesundheitszentrum Holz (Heinrich-Goebel-Straße 3), Neustädter Zeitung, Volksbank-Filialen Mariensee und Hagen, Riedemanns Café und Sparkasse Hannover in der Kernstadt.

Von Markus Holz