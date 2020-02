Horst

Erstklassig schlemmen ohne Alkohol – das war das Motto am Donnerstagabend auf Homeyers Hof in Garbsen-Horst. Rund 20 Gäste genossen ein Vier-Gänge-Menü mit alkoholfreien Getränken. Die in Garbsen aufgewachsene Food-Bloggerin und Gastroberaterin Nicole Klauß erzählte uns vorab, was zu welcher Speise passt, warum Alkoholfreies ihre Leidenschaft ist und was sie an Senfgläsern in der Gastronomie stört. Die 51-Jährige ist Autorin des Buches „Die neue Trinkkultur – Speisen perfekt begleiten ohne Alkohol“.

Nein, Nicole Klauß hat nichts gegen Alkohol. Die Kunsthistorikerin absolvierte sogar eine Wineexpert-Ausbildung an der Deutschen Wein- und Sommelièrschule. Wie sie dazu kam, ein Buch über alkoholfreie Getränke zu schreiben und Workshops zu dem Thema abzuhalten? „Ganz einfach: durch persönliches Leiden“, antwortet die zweifache Mutter lachend.

Wasser mit oder ohne Kohlensäure?

„Als Halbasiatin – mein Vater ist Japaner – vertrage ich Alkohol ganz schlecht“, erklärt sie. Als die Wahl-Berlinerin schwanger wurde, musste sie ihren ohnehin geringen Alkoholkonsum auf Null herunterfahren. „Dabei fiel mir auf, wie stiefmütterlich Restaurantgäste bisweilen behandelt werden, wenn sie keinen Alkohol zum Essen bestellen“, sagt sie. „Während der Gast, der nach einer Weinempfehlung fragt, vom Servicepersonal mit zahlreichen Fachinformationen bedacht wird, wird der Alkoholfrei-Wunsch des Tischnachbarn kaum mit Freundlichkeit beachtet. Selbst in hochpreisigen Restaurants hat man oft gerade mal die Wahl zwischen Wasser mit und ohne Kohlensäure“, beklagt Nicole Klauß.

Erwachsene nicht in die Kinderecke stellen

„Da sollte mehr drin sein“, meint Klauß und fordert eine größere Auswahl an raffinierten, alkoholfreien Getränken in Restaurants – und attraktive Gläser. „Als erwachsener Mensch möchte ich nicht in die Kinderecke gestellt werden und mein Getränk in einem Senfglas serviert bekommen“, betont sie. Dies sei eine Frage der Wertschätzung.

Welche Speisen und alkoholfreien Getränke gut harmonieren, müsse, so Nicole Klauß, Bestandteil der Gastronomie-Ausbildung sein. Nur so könnten Gäste richtig beraten werden. Für die gekonnte Zusammenstellung gelte eine einfache Regel: Das Getränk darf sich nicht in den Vordergrund spielen, sondern muss das Gericht, um das es ja hauptsächlich geht, diskret begleiten, „wie Prinz Philipp die Queen“.

Nicole Klauß: „Ich möchte, dass Gäste wie erwachsene Menschen behandelt werden, wenn sie alkoholfreie Getränke bestellen.“ Quelle: Gabriele Gerner

Auf ein Wort

Frau Klauß, wer verzichtet denn freiwillig auf Wein oder Bier, wenn er ein hochwertiges Menü genießt?

Alle, die keinen Alkohol trinken wollen. Die Gründe können vielfältig sein: Ob jemand schwanger ist oder am nächsten Tag fit sein möchte für einen Marathon, ob man aus religiösen Gründen auf Alkohol verzichtet oder weil man schlichtweg noch mit dem Auto fahren möchte, ist doch egal.

Ist alkoholfreies Trinken ein neuer Trend?

Tatsächlich nimmt der Alkoholverzicht in den Städten zu. In London und Berlin gibt es immer mehr sogenannte „Sober Partys“ (deutsch: nüchterne Partys) und alkoholfreie Bars. Auf dem Land gehört zur Begrüßung oft noch ein Schnaps. Doch in Zukunft kommen die alkoholfreien Getränke hoffentlich aus dem Nischendasein heraus – wie es mit vegetarischen Gerichten auch passiert ist.

Welche Getränke passen denn zu welchen Speisen?

Zu Ofengemüse und Meeresfrüchten passt hervorragend Granatapfelsaft. Quittensaft ist ein Hochgenuss zu Gorgonzolakäse. Koriander-Wasser mit vielen frischen Blättern ist ein guter Begleiter von indischem Curry. Und zu einem Steak schmeckt eine selbst gemachte Cola ganz wunderbar: Mit Sternanis, Vanille, Ingwer und Zimt gewürzt ist sie auch noch gesund.

Nicole Klauß: „Die neue Trinkkultur. Speisen perfekt begleiten ohne Alkohol“, 280 Seiten, Piper Verlag, Ausgezeichnet von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten und innovativsten Bücher Deutschlands 2017.

Von Gabriele Gerner