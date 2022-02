Berenbostel

Nicole Starke weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft Mobbing sein kann. Die Berenbostelerin wurde schon als Kind regelmäßig von ihren Mitschülerinnen und -schülern gehänselt, weil sie stottert. Jetzt gründet sie eine Selbsthilfegruppe in Garbsen.

„Ich habe viele Jahre darunter gelitten, zum Teil artete das Mobbing sogar in körperliche Gewalt aus“, berichtet Starke. Auch im Erwachsenenalter hat sie negative Erfahrungen mit Mitmenschen gemacht. „Ein Arbeitgeber hat mich beim Bewerbungsverfahren wegen meines Sprachfehlers abgelehnt.“

Bei Instagram spricht Starke live über Mobbing

Diese Erlebnisse haben Starke geprägt. „Ich habe 30 Jahre gebraucht, um überhaupt offen über dieses Thema zu sprechen“, sagt sie heute. Und das tut sie – auch um anderen Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen. Starke betreibt einen Instagram-Account, auf dem sie regelmäßig und bei steigendem Interesse live über Mobbing und die Folgen für Betroffene und Angehörige berichtet.

Dieses Engagement will die Berenbostelerin nun in Garbsen ausweiten und sich persönlich mit anderen Menschen treffen, die ihr Schicksal teilen. Deshalb hat sie mithilfe der hannoverschen Kontaktstelle Kibis eine Selbsthilfegruppe gegründet, die den Titel „Gemeinsam gegen Mobbing“ trägt. Es ist die zweite Gruppe dieser Art im Umland von Hannover. Die andere trifft sich seit 2020 in Neustadt.

Mobbing kann in jedem Lebensbereich vorkommen, sagt Starke: „Das kann im Beruf sein, in der Schule und sogar im Freundeskreis oder in der Familie.“ Oft fühlten sich Betroffene der psychischen Gewalt hilflos ausgeliefert. Die Treffen mit anderen könnten der erste Schritt heraus aus diesem Teufelskreis sein. „Jeder kann hier im geschützten Rahmen offen über seine Erfahrungen sprechen. Gemeinsam versuchen wir dann, Lösungen aufzuzeigen“, sagt Starke.

Selbsthilfegruppe trifft sich in Silvanus-Gemeinde

Treffpunkt der Selbsthilfegruppe ist das Zentrum der Silvanus-Gemeinde, die den Teilnehmern einen Raum zur Verfügung stellt. Eine Informationsveranstaltung ist für Montag, 4. April, geplant. Sie beginnt um 18 Uhr und dient einem ersten Austausch und dem Kennenlernen. Anschließend trifft sich die Gruppe immer montags zwischen 18 bis 19.30 Uhr – wegen der Corona-Pandemie zunächst mit maximal zehn Personen. Diese müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Info: Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Nicole Starke unter Telefon (0157) 53614219 und nach einer E-Mail an gemeinsam-gegen-mobbing@hotmail.com.

Von Gerko Naumann