Garbsen

An der Hauptschule Nikolaus Kopernikus (HSNK) haben am Mittwoch 52 junge Frauen und Männer ihre Abschlusszeugnisse nach Klasse zehn erhalten. Einige von ihnen haben bereits einen Ausbildungsvertrag. Selbstverständlich ist das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht. Es war für die Absolventen ein letztes Schuljahr mit ganz besonderen Bedingungen. 

„Macht ein Feuerwerk daraus!“

Giannoula Noack war stolz und gerührt. Die kommissarische Leiterin der Nikolaus-Kopernikus-Hauptschule weiß, dass die Jugendlichen spezielle Hürden überwunden haben. „In euch brennt ein Feuer“, sagte Noack während der Entlassungsfeier, „macht ein Feuerwerk daraus.“ Einige wüssten bereits ganz genau, was sie tun würden, andere hätten Sorgen, was da jetzt kommt. „Das ist Leben“, sagte die Pädagogin weiter.

Dies sind die Absolventen Diese Zehntklässler sind an der Hauptschule Nikolaus Kopernikus mit einem erweiterten Realschulabschluss entlassen worden: Mikail Akyol, Sila Nevruz Bakirtepe, Samira Deike, Ronican Durmus, Sergen Duygu, Amjad Elias, Hamid Harrak, Gültsin Navle und Hiba Qolo. Die Absolventen haben den Haupt- oder Realschulabschluss erreicht: Chantal Adamski, Songül Akkurt, Eren Aksoy, Zedan Al Ahmo, Rolaz Amin, Lana Arabi Katbi, Helin Aslan, Sultan Baykal, Leon Claßen, Antonije Cvetanovic, Recep Duman, Furkan Dumlu, Lien Marie Dziuk, Karim El Hammar, Rene Fülscher, Yagmur Hamzacebi, Diar Hussein, Aishe Ismailoglu, Ben Elias Jürgens, Hala Khalaf Aleyas, Dalya Khalti, Yade Nur Kocbay, Joey Markworth, Göktug Merik, Mihail Mihaylov, David Myrda, Rafailia Ntavari, Amier Obaid, Joel Peja, Patrick Prebreza, Ana Carla Rodrigues Semeador Mendes, Arlind Sadiku, Zuzanna Sieg, Atanaska Staneva, Jan Sulaiman, Geart Thaqi, Adelina Tutaj, Berfin Uckac, Levy van Buuren, Nadine Wienand, Sewsen Xeri Qassem, Mehmet Yetis und Eser Yildrim.

Giannoula Noack und Konstantin Frühauf bekommen von den Zehntklässlerinnen und -klässlern ein blumiges Dankeschön. Quelle: Gert Deppe

Tanja Dankowsky, Klassenlehrerin der 10.2, hob die insgesamt neun erweiterten Realschulabschlüsse hervor, die zum Besuch eines Gymnasiums berechtigen. „Ihr habt bewiesen, dass ihr auch in schwierigen Zeiten bestehen könnt.“ Auch Kollegin Julia Neiseke attestierte ihrer 10.1 ein hohes Niveau: „Ihr könnt stolz sein, dass ihr alle den Abschluss geschafft habt.“ Nils Riß von der 10.3 schließlich machte es spannend: Er hatte für seine Absolventen 18 persönliche Briefe geschrieben.

HSNK löst sich in einem Jahr auf

Die Abschlussfeiern für die neunten und zehnten Klassen am Mittwoch waren die vorletzten Entlassungen. Nach dem Schuljahr 2021/22 wird die Hauptschule Nikolaus Kopernikus aufgelöst. Das Johannes-Kepler-Gymnasium und die Oberschule Garbsen sind dann die einzigen verbleibenden Schulen von einst vier im Schulzentrum Planetenring.

Umfrage: Wie war Ihr letztes Schuljahr?

Diese vier Zehntklässler beginnen demnächst eine Ausbildung und erzählen von ihrem letzten Schuljahr.

Joey Markworth hat eine Lehrstelle als Logistiker. Quelle: Gert Deppe

Joey Markworth (16): „Ich habe in diesem Jahr viel geschafft und gelernt. Da ich alleine besser lernen kann, war das häufige Homeschooling für mich eher von Vorteil. Mein Vater hat mich bei der Bewerbung für eine Ausbildung sehr unterstützt. Ich habe eine Lehrstelle als Logistiker.“

Helin Aslan hat eine Lehrstelle als Zahnarzthelferin. Quelle: Gert Deppe

Helin Aslan (17): „Ich habe noch in der neunten Klasse ein Praktikum als Zahnarzthelferin machen können und in der Zehnten trotz Corona in der gleichen Praxis noch einmal zur Probe gearbeitet. Danach hatte ich den Platz. Das letzte Schuljahr war schwerer als andere. Aber ich fühle mich gut vorbereitet auf die Ausbildung.“

Lien Dziuk hat eine Lehrstelle als Friseurin. Quelle: Gert Deppe

Lien Dziuk (18): „Das letzte Schuljahr war sehr anstrengend, beim Homeschooling mussten wir uns viel selber beibringen. Bei meiner Bewerbung hat mir unsere Berufseinstiegsbegleitung sehr geholfen. Eine Woche nach dem Vorstellungsgespräch konnte ich zur Probe arbeiten, danach bekam ich die Zusage für meine Ausbildung zur Friseurin.“

Amjad Elias hat eine Lehrstelle als Krankenpfleger. Quelle: Gert Deppe

Amjad Elias (19): „Krankenpfleger ist mein Traumberuf. Ich habe mehrere Praktika in unterschiedlichen Berufen gemacht, aber ich will am liebsten Menschen helfen. Den Ausbildungsplatz habe ich mir selber gesucht. Auch wenn das letzte Schuljahr schwieriger als die anderen war, hat es mich auch motiviert.“

Interview: Herr Riß, was war das für ein Schuljahr?

Nils Riß, Lehrer für Deutsch und Sport. Quelle: Gert Deppe

Nils Riß, Lehrer für Deutsch und Sport, hat die Klasse 10.3 zum Abschluss begleitet. So hat er das zurückliegende Schuljahr erlebt.

Was war das Besondere an dieser Lernsituation?

Im zweiten Halbjahr hatten wir wenig Präsenzunterricht und nie die volle Klassenstärke. Das erforderte sehr viel Kommunikation über soziale Medien und andere Kanäle. Denn für unsere Schülerinnen und Schüler stand einiges auf dem Spiel.

Wie sind die Jugendlichen damit umgegangen?

Bemerkenswert gut. Sie haben erstaunlich viel Flexibilität und Eigeninitiative an den Tag gelegt und gelernt, nachhaltig zu lernen. Dazu waren sie zwar gezwungen, aber es wird sie für ihr weiteres Leben prägen.

Wie bewerten Sie das Fehlen einiger berufsvorbereitender Angebote?

Praktika zum Beispiel sind sehr wichtig für unsere Schülerinnen und Schüler, denn das sind ja meistens keine Theoretiker. Unsere Berufseinstiegsbegleiter haben versucht, das durch alternative Angebote aufzufangen, zum Beispiel durch Telefonate. Aber im praktischen Bereich war eben nicht alles möglich.

Von Gert Deppe