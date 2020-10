Berenbostel/Stelingen

Keine Crêpes- und Glühweinbuden, keine Kettenkarussells, keine Weihnachtslieder und kein Durft nach Bratwürstchen: Auf Weihnachtsmärkte müssen die Garbsener offenbar in diesem Jahr komplett verzichten. Denn bisher liegt der Stadtverwaltung nicht ein einziger Antrag zur Genehmigung vor. Das bestätigte Stadtsprecherin Christina Lange auf Anfrage. Die Organisatoren des Nikolausfestes in Berenbostel und des Weihnachtsmarktes auf dem Hof der Stelinger Grundschule haben indes schon von sich aus entschieden, ihre Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abzusagen.

„Wir haben bereits im Hochsommer beschlossen, das Nikolausfest abzusagen“, sagt Anja Hayn vom Organisationsteam des beliebten Festes. Die stellvertretende Vorsitzende des TSV Berenbostel koordiniert die Veranstaltung gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehr Berenbostel, dem Schützenverein, dem Musikkorps, dem DRK und dem Heimatverein – und zwar seit fünf Jahren mit neuem Konzept auf dem Festplatz an der Corinthstraße. 2019 hatten 20 Vereine und Verbände, die Schulen und die Kirchengemeinden an jeder Ecke des Festplatzes adventlichen Budenzauber für Groß und Klein aufgestellt – und später von einem vierstelligen Erlös profitiert.

„Gesundheit aller geht vor“

„Die Gesundheit aller Helfer und der Besucher geht vor“, sagt Hayn. „Wir wollen nicht Gefahr laufen, dass sich auf dem Markt jemand mit dem Coronavirus infiziert.“ Weiterer Grund für die Absage sind die strengen Corona-Regeln. „Wir hätten unter anderem das Gelände einzäunen und eine Einbahnstraßenregelung vorbereiten müssen“, berichtet Thomas Spitzer vom Festausschuss des Schützenvereins. „Und wie soll Abstand funktionieren bei Glühweinausschank, Kartoffelpufferverkauf oder dem Konzert der Kitakinder?“

Wenigstens der Weihnachtsstern leuchtet 2020 auf dem Festplatz an der Corinthstraße, denn die Beleuchtung für das Nikolausfest in Berenbostel ist fest installiert. Quelle: Jutta Grätz

Zudem sei unklar, ob sich der Aufwand in diesem Jahr überhaupt lohne, weil man die Entwicklung der Pandemie nicht absehen könne, erklärt Vesna Kirchner, Vorsitzende des DRK Berenbostel. „Wir haben bewusst so früh abgesagt, damit keine Kosten entstehen“, ergänzt Spitzer. Die Organisatoren beginnen ihre Planungen Monate im Voraus, meist schon Anfang des Jahres.

Angst, dass die bisher gute Resonanz aller Beteiligten in der Corona-Zwangspause abflacht, haben sie nicht. „Alle finden das Konzept super“, sagt Hayn. „Und auch das Publikum gibt uns recht“, ergänzt Spitzer. „Wenn alles wieder normal läuft, wird der Besuch bestimmt bombastisch.“ Etwas Gutes bringe die Absage des Fest aber mit sich, sagen alle Fest-Macher einhellig: „Wir alle haben seit Langem endlich mal einen Adventssonntag frei.“

Stelinger verschieben 25. Markt auf 2021

Abgesagt ist auch eines der gemütlichsten Feste der Stadt: Der Weihnachtsmarkt, den die Stelinger Feuerwehr und der Förderkreis der Grundschule seit mehr als zwei Jahrzehnten auf dem Schulhof an der Stöckener Straße organisieren. 2020 sollte ein kleines Jubiläum gefeiert werden: der 25. Weihnachtsmarkt, organisiert von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche.

Daraus wird in diesem Jahr nichts. „Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, den Weihnachtsmarkt für 2020 abzusagen“, sagt Koordinator Christian Hemmer von der Stelinger Feuerwehr. Der Markt lebe von der Atmosphäre, dem dichten Gedränge und den kulinarischen Angeboten. „All das lässt sich mit den aktuell geltenden Corona-Regeln nicht realisieren“, sagt der 43-Jährige. „Der Aufwand, das Hygienekonzept zu erfüllen, ist uns zu hoch.“ Außerdem wolle man bei all dem Einsatz auch Gewinn erzielen. „Ob das mit den aktuell geltenden Einschränkungen möglich ist, ist fraglich“, so Hemmer.

Noch Baustelle: Der Schulhof der Grundschule Stelingen wird derzeit umgestaltet. Quelle: Jutta Grätz

2020 keine Spenden für die Dorfjugend

Ein weiterer Umstand hat den Organisatoren die Entscheidung etwas leichter gemacht: Der Schulhof am im Sommer fertiggestellten Schulneubau wird derzeit noch umgestaltet. „Wahrscheinlich hätten wir die Fläche am dritten Advent noch gar nicht nutzen können für unsere Holzhütten und das große Glühweinzelt des Schützenvereins“, so Hemmer. Voraussichtlich würden die Arbeiten erst Anfang des nächsten Jahres beendet. „Damit hätten wir uns für den Markt eine Alternativfläche suchen müssen“, berichtet er.

Für die Organisatoren und auch die Jugend des Reiterdorfes bedeutet die Absage empfindliche finanzielle Einbußen. 4000 Euro hatten die Weihnachtsmarkt-Macher an fünf örtliche Vereine und Einrichtungen gespendet, darunter die Jugendabteilungen der Feuerwehr, der Schützen und des TSV Stelingen sowie die Kita und die Grundschule. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr feiern können“, so Hemmer. Eins sei aber sicher: „Der Platz für einen Weihnachtsbaum auf dem Schulhof ist schon fest eingeplant – dafür wird beim Umbau extra eine Bodenhülse vorbereitet.“

Von Jutta Grätz