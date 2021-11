Garbsen

Altbewährter Verkaufsschlager, aber auch neue Trends: In Garbsen hat sich unmittelbar nach dem Verkaufsstart für Weihnachtsbäume zwar zunächst nur eine überschaubare Anzahl von Kunden ein Exemplar gesichert. Allein schon wegen der Verteilungen in den Sortimenten zeichnet sich aber ab: Die klassische Nordmanntanne ist weiterhin der Verkaufsschlager. Offenbar nimmt aber auch das Interesse an künstlichen Weihnachtsbäumen und am Onlineversand erheblich zu.

Lesen Sie auch Tannenbäume: Überblick über Verkaufsstände in Garbsen

Kundenansturm bleibt noch aus

Bei Möbel Hesse an der Bundesstraße 6 bleibt am Mittwochmittag auf der umzäunten Verkaufsfläche ein großer Kundenansturm weitgehend aus. „Wir haben aber innerhalb der ersten Stunde etwa 40 Bäume verkauft“, berichtet Mitarbeiter Lutz Holste. Das Einrichtungshaus hat sich auf eine große Nachfrage vorbereitet: Zurzeit sind drei Mitarbeiter ausschließlich für den Verkauf der Weihnachtsbäume eingeteilt. „Wenn die Festtage näherrücken, wird das Personal aufgestockt“, sagt Holste.

Möbel Hesse bietet wieder nur Nordmanntannen an. „Das ist einfach der beliebteste Weihnachtsbaum, weit vor Blautannen und Fichten“, begründet der Mitarbeiter das Einheitssortiment. Das Einrichtungshaus setzt unverändert auf Lieferungen aus Dänemark. „Dort wachsen die Tannen wegen der kühlen Witterung an der See langsamer“, sagt Holste. Der Abstand der Stammringe sei deshalb kleiner, die Verästelungen und der Bewuchs aber dichter.

Bei Möbel Hesse werden die etwa sechs bis zehn Jahre alten Nordmanntannen zwar in verschiedenen Größen zwischen 1,75 und 2,50 Metern angeboten. Aber: Jedes Exemplar kostet 35 Euro – inklusive einem Warengutschein für das Einrichtungshaus im Wert von 20 Euro. Der 63-jährige Bernhard Teuber ist wegen genau dieser Aktion sogar aus Hannover-Wettbergen angereist. „Das ist supergünstig“, sagt er.

Bernhard Teuber ist wegen der Gutscheinaktion aus Hannover gekommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch der 82-jährige Helmut Seewig aus Garbsen ist zu Möbel Hesse gekommen. Warum schon fünf Wochen vor dem Fest? „Die Bäume sind doch sowieso schon geschlagen, dann kann ich mein Exemplar auf dem Hof doch schon in einen Wassereimer stellen, damit er feucht bleibt“, sagt der Rentner. Er lasse seinen Baum auch im Netz eingepackt. „Der wird erst an Heiligabend in der Wohnung aufgebaut“, sagt der Senior.

Weihnachtsbaum möglichst nicht vor einer Heizung aufstellen Damit ein Weihnachtsbaum möglichst lange frisch und ansehnlich bleibt, sollte der Christbaum erst kurz vor Weihnachten geschlagen und möglichst auch dort gekauft werden, wo er gewachsen ist. Das rät zumindest die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen. Demnach sollte auch das Verpackungsnetz sofort nach dem Transport entfernt werden. „Dann sollte der Baum in einen Eimer mit Wasser gestellt werden“, sagt LWK-Sprecherin Jantje Ziegeler. Das ideale Zwischenlager sei kühl, schattig und windgeschützt – etwa im Garten, auf dem Balkon oder im Keller. Vor dem Aufstellen sei es ratsam, den Baum langsam an das wärmere Raumklima zu gewöhnen: in einem hellen Kellerraum, einem kühlen Wintergarten oder im Treppenhaus. Die LWK empfiehlt auch, den Baum kurz vor dem Aufstellen am Stammende zu beschneiden. Der Standort sollte nicht zu nah an der Heizung, ohne direkte Sonneneinstrahlung und frei von Zugluft sein. Ein frischer Weihnachtsbaum benötige je nach Zimmertemperatur einen halben bis vier Liter Wasser pro Tag.

Baum sollte feucht und kühl gehalten werden

Den Baum feucht, windgeschützt und kühl halten – möglichst in der Garage, auf der Terrasse oder im Garten: Das raten die Verkäufer auch, damit die Tannen nicht austrocknen. „Früh kaufen ist okay, aber möglichst erst kurz vor dem Fest drinnen aufstellen“, bestätigt Mitarbeiter Holste. Seinen Angaben zufolge verkauft das Einrichtungshaus bis zu 8000 Weihnachtsbäume pro Jahr. Für den Verkaufsstart seien zehn Paletten mit jeweils bis zu 90 Bäumen geliefert worden. „Bei Bedarf wird nachbestellt“, sagt Holste.

Mitarbeiter Gerald Blume berichtet von einem neuen Trend. „Immer öfter kaufen Kunden einen Überraschungsbaum im Netz, ohne ihn vorher ausgepackt gesehen zu haben.“ Den überschaubaren Andrang begründet er mit der Tageszeit. „Mittags kommen nur Senioren, am Nachmittag wird es voller“, wisse er aus den Vorjahren.

Hornbach: Mehr Interesse an Kunstbäumen und Onlinebestellungen

Nur zwei Steinwürfe entfernt setzt in Garbsen auch der Baumarkt Hornbach beim Weihnachtsbaumverkauf vor allem auf Nordmanntannen. „Das bleibt der Verkaufsschlager“, sagt Unternehmenssprecher Florian Preuß. Besonders häufig nachgefragt seien Tannen mit einer Größe von 1,30 und 1,70 Metern – für jeweils 19,99 Euro pro Stück. Das Unternehmen habe ausschließlich zertifizierte Nordmanntannen aus Baumschulen in Deutschland und Dänemark im Sortiment.

Hornbach bietet auch Blaufichten im Topf an. „Die können nach dem Fest im Garten eingepflanzt werden“, sagt Preuß. In jüngster Zeit nehme das Interesse an künstlichen Bäumen zu. „Viele Kunden begründen das mit Allergien“, berichtet der Sprecher. Die Qualität der Kunstbäume habe sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert. „Zwar liegen die Preise zwischen 100 und 300 Euro pro Exemplar, aber die Bäume lassen sich wiederverwenden“, sagt Preuß.

Was Hornbach ebenfalls beobachtet: „Immer mehr Kunden bestellen bei uns online und lassen sich ihre Weihnachtsbäume im Karton liefern.“ Dieses Verfahren erspare den Kunden den Transport mit dem Auto.

Hier gibt es in Garbsen Tannenbäume

Bei Möbel Hesse und Hornbach an der B6 hat der Verkauf bereits begonnen. Die Baumschule von Peter Nötel hält ab Sonnabend, 4. Dezember, Tannen bereit, unter anderem am Festplatz in Marienwerder an der Garbsener Landstraße und auf der Plantage zwischen Stöcken und Stelingen an der Stelinger Straße. Dort können die Kundinnen und Kunden ihren Weihnachtsbaum auch selbst fällen.

Und auch an den Verkaufsständen von Landwirt Carsten Bolte am Planetencenter im Stadtteil Auf der Horst und am Dorfplatz in Berenbostel werden Kunden fündig: ab Dienstag, 7. Dezember. Angeboten werden Tannen in allen Größen, im Topf oder ohne.

Noch weitere Weihnachtsbaumverkaufsstellen werden in den nächsten Wochen voraussichtlich dazukommen. Vergangenes Jahr gab es Bäume auch an der HEM-Tankstelle an der B6, am Nord-West-Zentrum und beim Obi-Markt Garbsen.

Von Ingo Rodriguez