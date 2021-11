Garbsen

Nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rollt eine vierte Corona-Welle mit voller Wucht auf Deutschland zu. Unterdessen sind die Schulen in Garbsen nach den Herbstferien in den Winter gestartet – mitunter mit Bauchschmerzen, aber ohne öffentlich geförderte Luftfilter. Zumindest für zwei Schulen hat die Stadt den Einbau nun aber angekündigt.

Andreas Hadaschik, Schulleiter der IGS Garbsen, schaut auf die Atemluftampel, die neben der Tafel in der Ecke des Klassenzimmers steht. Sie leuchtet grün. Das bedeutet: Atemluft ok – weitermachen. „Leuchtet sie gelb oder gar rot, muss gelüftet werden“, erklärt er. Mit den CO2-Ampeln haben Lehrer und Schüler zumindest eine Richtschnur für die Corona-Prävention per Frischluft. Für Hadaschik sind diese aber eher ein Provisorium – vor allem dort, wo Luftfilter fehlen.

Und das ist in der IGS, wie in vielen anderen Schulen in Garbsen, überall der Fall. Im Sommer beschloss die Bundesregierung, den Einbau von Filteranlagen in Schulen und Kitas zu fördern, zahlreiche Kommunen rüsteten danach auf. Aber in Garbsen tat sich bislang nichts.

Nur zwei Schulen erhalten geförderte Luftfilter

Das soll sich jetzt ändern: Auf Anfrage teilte die Stadt mit, dass man nun aktiv werden will – zumindest an zwei Schulen: „Nach einer Überprüfung aller Räume in den Schulen der Stadt hat der Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft eine Kategorisierung vorgenommen“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange. „Für vier Räume am Johannes-Kepler-Gymnasium sowie acht an der IGS sollen mobile Luftfiltergeräte angeschafft werden.“

Dabei hält sich die Stadt Garbsen streng an die Kriterien der Förderung – anders als andere Kommunen, wie etwa Laatzen, die auch aus eigener Tasche Luftfilter anschafften. „Nur für Schulräume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit der Kategorie zwei werden technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften gefördert“, erklärt die Stadt im Amtsdeutsch. Kategorie zwei bedeutet: ohne bereits vorhandene Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr, nur kippbare Fenster oder Lüftungsklappen mit minimalem Querschnitt. Flankiert habe man die Überprüfung etwa durch die Bereitstellung von CO2-Ampeln, sagt Lange. „Wir haben zudem alle Fensterverschlüsse gewartet, um die Corona-Lüftungsregeln an den Schulen im Sinne der 20-5-20 Formel bestmöglich umsetzen zu können.“

Stadtelternrat ist „gefrustet“

Regelmäßiges Lüften ist und bleibt also auch im Winter 2021 eines der wichtigsten Mittel zur Infektionsprävention in Schulen. Enttäuscht darüber ist Daniela Kippnich, Vorsitzende des Stadtelternrats in Garbsen. „Luftfilter sollen also nur zwölf Klassenräume erhalten – von wie vielen insgesamt in Garbsen?“, fragt sie. Seit vergangenem Herbst kämpfe man für den Einbau der Anlagen an Garbsener Schulen, um endlich mehr Sicherheit zu erhalten. Von dem Ergebnis sei der Elternrat „gefrustet“.

Zudem zieht sich die Beschaffung schon länger hin. „Ich glaube inzwischen fast nicht mehr, dass wir überhaupt in den Genuss von Luftfilteranlagen kommen“, sagt Kippnich. Trotzdem richtet sich ihr Apell an den neuen Bürgermeister Claudio Provenzano, die Luftfilter „ganz oben auf seine Liste“ zu setzen. „So lange können wir Eltern nur hoffen, dass gut gelüftet wird und die Kinder vorsichtig sind.“

Start in den Winter mit „gemischten Gefühlen“

Mit täglichen Tests in der ersten Woche nach den Ferien sind die Schulen in Garbsen in den schulischen Herbst und Winter gestartet – und mit „gemischten Gefühlen“, wie Thomas Göhmann, Schulleiter des Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) Garbsen, zugibt. Bundesweit steigen die Inzidenzen, in Süddeutschland haben Schulen bereits wieder Homeschooling eingeführt. „Ich rechne damit, dass die Zahlen in den nächsten Wochen hochgehen“, sagt er. Trotzdem hoffe und glaube er, dass die Schule um einen Lockdown herumkommt.

Doch ein gewisser Zweifel bleibt. „Eigentlich haben wir immer noch eine ähnliche Situation wie vor einem Jahr“, sagt Göhmann. Nur 10 bis 15 Prozent der Schüler seien geimpft. Mit Abständen, drei Tests in der Woche und Lüften versuche man, durch den Winter zu kommen. Gut sei, dass auch das JKG ein paar Luftfilter erhält. „Das ist ein Gewinn. Unter anderem für Räume, die gar keine Fenster und nur ein altes Belüftungssystem haben“, erklärt der Schulleiter.

Noch kein genauer Termin für den Einbau

Ähnlich sieht es auch in der IGS aus. Manche Räume könnten derzeit nur für kleine Lerngruppen genutzt werden, und eine Lüftung sei nur in Richtung des Flurs möglich, erklärt Schulleiter Hadaschik. „Wenn mehr als zehn Leute im Raum sind, ist die Luft in zwanzig Minuten verbraucht.“ Wann die Luftfilter nun kommen, wissen weder er noch Göhmann. Die Stadt hält sich zum Einbautermin bislang bedeckt. „Kurzfristig“ solle der Einbau stattfinden, heißt es nur.

Vielen Eltern im Land dagegen kann es mit dem Einbau nicht schnell genug gehen. An manchen Schulen, wie etwa am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Garbsen, haben Eltern, Sponsoren und Förderer auf eigene Rechnung Luftfilter besorgt. Auch an der IGS hat man darüber nachgedacht. „Bei so etwas gibt es aber immer wieder Unfrieden über die Entscheidung, welche Klasse einen Luftfilter bekommt – und welche nicht“, sagt Hadaschik. Für ihn bleibt die Verantwortung deshalb aus gutem Grund beim Land und den Kommunen.

Von Simon Polreich