Garbsen

Trennung, Arbeitslosigkeit, Krankheit: Die Gründe, die Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen können, sind vielschichtig und führen manchmal sogar zum Verlust der Wohnung. So wie bei Lutz Siedentopf. Der 66-Jährige aus Berenbostel ist nach mehreren Schicksalsschlägen und einer Zwangsräumung wohnungslos, mittlerweile untergebracht im städtischen Obdachlosenheim. Er hat uns seine Geschichte erzählt.

Unfall im Fahrstuhl

Fast täglich beobachtet Siedentopf die Fenster seiner ehemaligen Wohnung im neunten Stock des Hochhauses an der Wilhelm-Reime-Straße. Der 66-Jährige hat dort bis vor zwei Jahren gewohnt. „Von dort oben bin ich mit dem Fahrstuhl abgestürzt“, sagt Siedentopf. Der Aufzug sei „ungebremst“ bis ins Erdgeschoss gerast, erzählt Siedentopf – „es war ein Höllenritt“. Gutachter stellten später einen technischen Defekt fest, bestätigten aber, dass die Notbremsen funktioniert haben. Das war im März 2017. „Der Druck war immens, ich hatte Prellungen am ganzen Körper, mein Rücken ist seitdem kaputt, ich bin dauerhaft in ärztlicher Behandlung“, sagt er.

Todesfall , Scheidung, Schlaganfall

Kurz vor der Wende 1989 war Siedentopf mit Frau und zwei Kindern aus dem Nordharz über Ungarn aus der ehemaligen DDR geflüchtet. Die Familie zog in den Seelzer Ortsteil Dedensen. Der gelernte Maurer sprach fließend Russisch, wurde Niederlassungsleiter einer Firma für Gebäude- und Fahrzeugreinigung, ging viele Jahre seinem Beruf nach, war in ganz Niedersachsen unterwegs. Dann folgten der Tod eines Kindes, die Scheidung nach 28 Ehejahren, zuletzt der Schlaganfall und die Arbeitslosigkeit.

Der Unfall und die Folgen waren für Siedentopf nur der Höhepunkt vieler Konflikte mit dem Vermieter. Der Streit ging vor Gericht. Siedentopf wurde krank und musste in einer Klinik behandelt werden. Es folgten die Zwangsräumung und 2018 der Umzug ins Obdachlosenheim. Was an diesem Lebenslauf Ergebnis eigener Entscheidungen und fremden Verschuldens ist, lässt sich nie objektiv darstellen. Aber solche persönlichen Schicksalsschläge finden sich oft im Leben Obdachloser vor der Obdachlosigkeit.

Neuland-Mitarbeiter unterstützen ihn

Aktuelle Situation Siedentopfs: Ein Zweibettzimmer im Obdachlosenheim, im Umfeld 20 Frauen und Männer. Mit Gartenarbeit und Pilzwanderungen in Garbsen lenkt sich Siedentopf ab. „Ich brauche eine Aufgabe und eine Tagesstruktur“, sagt er. Noch immer kommt er daher fast täglich zum Kronsberg – zu Fuß. Das Gesicht mit den tiefen Sorgenfalten ist von der Sonne gebräunt, Haar und Bart sind grau und gepflegt.

„ Kathrin Osterwald und Sebastian Schulze vom Sozialprojekt Neuland und Quartiersmanager Marc Müller-de Buhr unterstützen mich sehr“, sagt Siedentopf. Kontakt zu seiner Familie hat er nicht mehr. Sein größter Wunsch? „Natürlich eine eigene Wohnung“, sagt er und seine Augen blitzen kämpferisch. „Und ich wünsche mir endlich Gerechtigkeit.“

BNW: Obdachlosigkeit ist Thema in Garbsen

Auch in Garbsen gibt es Menschen, die nachts auf der Parkbank schlafen müssen. Das berichten die Sozialpädagoginnen der Bildungseinrichtung BNW. Quelle: Martin Gerten/dpa

„Ja, Wohnungslosigkeit ist ein Thema in Garbsen“, bestätigt Mascha Jaeger. Als Mitarbeiterin des Bildungsnetzwerks der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) begleitet und berät sie Menschen, die wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen: Arbeitslose, Menschen mit Migrationshintergrund und solche mit biografischen Lücken. Immer wieder hört Jaeger den Satz: „Ich brauche eine Wohnung.“ Mittlerweile berate sie immer mehr Menschen ohne einen festen Wohnsitz.

4000 Wohnungslose in der Region Hannover

Konkrete Zahlen, wie viele Wohnungslose es in Garbsen gibt, liegen nicht vor. In der gesamten Region Hannover haben Angaben der Obdachlosenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes zufolge rund 4000 Menschen kein Zuhause, rund 400 von ihnen leben dauerhaft auf der Straße.

Obwohl es in Garbsen keinen Bahnhof oder Tunnel gibt, an dem sich Menschen ohne Wohnsitz aufhalten, gebe es Obdachlosigkeit in der Stadt, sagt Jaeger. „Das ist in Garbsen nicht sichtbar“, ergänzt Marta Schüring, Leiterin der Garbsener BNW-Geschäftsstelle. Sie schliefen an anderen Orten – auf Parkbänken, manchmal sogar im Auto, wie etwa eine ihrer Klientinnen. Die Frau mittleren Alters habe monatelang in einem Auto auf einem Parkplatz in Garbsen-Mitte übernachtet, sagt Jaeger. „Sie hat mittlerweile eine Wohnung gefunden und lebt in Hannover.“

Sie beraten Menschen in schwierigen Lebenssituationen: Mascha Jaeger (links) und Marta Schüring vom BNW in Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Wohnungsmarkt in Garbsen ist angespannt

Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt in Garbsen tut nach Einschätzung des BNW das Übrige. Einstmals günstige Wohnquartiere wie Berenbostel-Kronsberg und Auf der Horst fielen sukzessive weg. Grund seien meist steigende Nebenkosten nach energetischen Sanierungen.

Zusammen mit Stadt, Jobcenter und anderen Akteuren wie dem Sozialprojekt Neuland wird vieles versucht, um Menschen wie Siedentopf zu unterstützen. Angst vor dem Verlust der Wohnung oder Wohnungslosigkeit sei für alle Menschen, die sie beraten, ein existenzielles Problem, sagen die BNW-Sozialpädagogen. Auch die Folgen seien schwerwiegend. „Manchmal wendet sich sogar die gesamte Familie ab.“ Wohnungslosigkeit sei immer noch ein Stigma, sagt Marta Schüring, „obwohl es jeden treffen kann“.

Hier bekommen Wohnungslose Unterstützung Ob alleinstehend oder Familien: Menschen in Garbsen, die obdachlos werden, etwa nach einem Wohnungsbrand oder in sozialen oder finanziellen Notlagen, bekommen von der Stadtverwaltung die Möglichkeit, vorübergehend in eine Notunterkunft zu ziehen, schreibt Benjamin Irvin, Pressesprecher der Stadt Garbsen. Im Falle einer Unterbringung werde besonders darauf geachtet, dass die betroffenen Menschen so schnell wie möglich und soweit es geht aus eigener Kraft wieder eine eigene Wohnung finden. Der Bezug einer Notunterkunft ist freiwillig. Eine Wartezeit gebe es in diesen besonderen Fällen nicht. Das Angebot umfasst nicht nur ausführliche Beratungen, sondern auch die persönliche Betreuung. Diese sei je nach Problemlage unterschiedlich, so Irvin. Die Stadt unterstütze etwa bei Gesprächen mit dem Vermieter bei Zahlungsproblemen, mit dem Mieterschutzbund, der Schuldnerberatung oder anderen Akteuren. „Je früher bei drohendem Wohnungsverlust beratende Hilfe eingeholt wird, desto größer sind die Chancen, Obdachlosigkeit zu vermeiden“, sagt Yesim Celik, Leiterin des Fachbereichs Soziale Dienste. In der städtischen Obdachlosenunterkunft in Stelingen gibt es 40 Plätze für alleinstehende Wohnungslose. Diese finden dort jeweils Zwei-Bettzimmer vor, die über ein Duschbad und eine kleine Küche mit Herd und Kühlschrank verfügen. Für die Benutzung erhebt die Stadt eine Gebühr von 3,60 pro Tag, also 108 Euro im Monat. Für wohnungslose Familien steht zudem ein Gebäude mit neun Wohneinheiten bereit. Die Kosten betragen pro Quadratmeter 7,30 Euro monatlich. Auch die Obdachlosenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt Menschen ohne festen Wohnsitz im Alltag. Ansprechpartnerin ist Adelheid Kaster, Telefon (0511) 3671151, E-Mail an kaster@drk-hannover.de. Sie koordiniert auch die Angebote von Ehrenamtlichen zur Unterstützung der Wohnungslosen. Das Diakonische Werk berät ebenfalls zu sozialen Notlagen und persönlichen Krisensituationen. Weitere Informationen gibt das Team der ambulanten Wohnungslosenhilfe im Internet auf diakonisches-werk-hannover.de und per E-Mail an beratungsteam@zbs-hannover.de. jgz

Von Jutta Grätz