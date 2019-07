Berenbostel

Sie engagieren sich in sozialen Projekten in ihrer Stadt und sind außergewöhnliche Botschafter ihrer Schulen: 26 Siebtklässler der Oberschule Berenbostel haben in den vergangenen Monaten beim Projekt „SmS – Sozial macht stark“ der Schule und der städtischen Freiwilligenagentur in sozialen Einrichtungen...