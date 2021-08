Garbsen

Garbsens Schulleitungen gehen deutlich entspannter in den Start des neuen Schuljahres als vor einem Jahr: Vieles ist organisiert, vieles im Umgang mit dem Coronavirus ist jetzt Erfahrungssache. Und einiges wird sich erst nach den ersten sieben Schultagen klären, wenn alle Schüler pro Tag einen Test nachgewiesen haben. „Wir werden für die Schüler das Beste draus machen“, sagt Torsten Banas, Konrektor der Oberschule Berenbostel.

Täglicher Test in den ersten sieben Tagen

Wenn die Kinder und Jugendlichen am Donnerstag nach sechs Wochen ihre weiterführende Schule betreten, gelten für sie: Durchweg Maskenpflicht, Abstand und Hygiene, mindestens alle 20 Minuten lüften, vor den ersten sieben Schultagen einen Corona-Selbsttest machen, danach dreimal wöchentlich. Dem Gesundheitsamt geht es dabei um das Ansteckungsrisiko, denn viele Familien sind gerade erst aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt. Doppelt geimpfte Jugendliche müssen das belegen und sind von Selbsttests befreit.

„Das ist die große Unbekannte“, sagt Volker Herholt, Leiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Er hat keinen Überblick, wie viele seiner Schülerinnen und Schüler geimpft sind. Je höher der Prozentsatz, desto geringer sei das Ansteckungsrisiko und desto sicherer sei letztlich der Schulbetrieb.

„Den Überblick haben wir erst, wenn die Eltern uns angezeigt haben, dass ihr Kind nach einer Genesung oder Impfung von der Testpflicht befreit ist“, sagt Herholt. Aus seiner persönlichen Sicht kann Herholt nur empfehlen, dass sich Jugendlichen ab zwölf Jahren impfen lassen, bei denen keine Vorerkrankung oder ein medizinisches Risiko besteht.

In den Schulen in Garbsen gelten nach den Sommerferien neue Corona-Regeln. Quelle: Gerko Naumann

Lehrer überprüfen die Test-Unterschriften

Torsten Banas kann den Anteil der Geimpften ebenfalls nicht einschätzen. „Ich gehe davon aus, dass es mehr sind, als vor den Ferien, aber nicht viel mehr“, sagt er. „Darum sind diese Vor-Ort-Impfungen im Bus richtig und gut.“

Am Donnerstag werden sich die Schülerinnen und Schüler klassenweise vor der Schule sammeln. Lehrer überprüfen die Unterschriften der Eltern auf den Tests. Wer keinen Test gemacht hat, macht ihn in der Schule. „Wir stellen uns den Aufgaben, wir informieren die Schüler und beraten die Eltern“, sagt Banas.

Die meisten werden ehrlich unterschreiben

Dass Eltern bei der Unterschrift für den Selbsttest „schummeln“, glauben weder Herholt noch Banas. „Es wird einzelne geben, die das morgens nicht schaffen, aber es hat im Schuljahr 2020/21 gut funktioniert“, sagt Banas. Herholt meint: „Die Mehrzahl wird das im eigenen Interesse ehrlich handhaben.“ Er wisse nur nicht, wie das Gesundheitsamt reagiert, wenn sich ein Fall als positiv bestätigt. „Gehen nur die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne? Muss die ganze Klasse gehen? Wir werden sehen“, sagt Herholt.

Weil und Tonne haben zugehört

IGS-Leiter Andreas Hadaschik sieht dem Schulstart gelassen entgegen. „Die Rückkehr zu erheblich mehr Normalität als noch im vergangenen Schuljahr bedeutet für mich persönlich deutlich mehr Sicherheit“, sagt er. Die tägliche Testpflicht sei zwar eine zusätzliche Belastung, aber „damit werden wir klarkommen, Neuland ist das ja nicht“. Nach nunmehr zwei Lockdowns habe sich eine gewisse Routine eingestellt – sowohl beim Lesen und „Übersetzen“ von behördlichen Verordnungen als auch bei der Umsetzung. „Am wichtigsten ist doch, dass alle unsere Schüler wieder täglich in die Schule kommen“, sagt Hadaschik.

Klare Regelungen mit unter anderem kürzeren Essenszeiten: Den Mensabetrieb kann Schulleiter Andreas Hadaschick an der IGS Garbsen im nun beginnenden neuen Schuljahr wie gewohnt anbieten. Quelle: Gert Deppe (Archiv)

Ende des vergangenen Schuljahres war der Pädagoge gemeinsam mit ausgewählten Schulleitern zu einem Erfahrungsaustausch bei Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Henrik Tonne (beide SPD). „Ich habe das Gefühl, dass uns dort sehr aufmerksam zugehört und das eine oder andere auch umgesetzt wurde“, sagt er und verweist beispielsweise auf die unbedingte Rückkehr zum sogenannten Szenario A – also Präsenzunterricht – für alle.

Maskenpflicht ist „ungeheure Belastung“

Durchaus problematisch sieht Hadaschik die Maskenpflicht im Unterricht. „Das ist für die Jüngeren eine ungeheure Belastung, auch wenn in den regelmäßigen Lüftungspausen die Masken abgenommen werden dürfen.“ Zuversichtlich blickt Hadaschik der Installation von Raumlüftern in einigen fensterlosen Räumen entgegen. „Das wurde uns zugesagt, und ich gehe von einer sehr zeitnahen Umsetzung aus.“

Schulleiter Thomas Göhmann vom Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) geht ebenfalls entspannt ins neue Schuljahr. „Wir fühlen uns gut vorbereitet“, sagt er. Göhmann rechnet zu Beginn mit bis zu 700 Coronatests an seiner Schule pro Tag. Tausende der dafür notwendigen Testkits sind schon da – verpackt in Kartons, die in einem Lagerraum der Schule stehen.

Einzig die Umsetzung der sogenannten Maskenpause im Unterricht ist Göhmann noch nicht ganz klar. Während des Lüftens dürfen die Jugendlichen die Masken absetzen, sofern sie an ihrem Platz bleiben. „Das dürfte eine Herausforderung sein“, sagt der Schulleiter.

Von Gert Deppe, Markus Holz und Gerko Naumann