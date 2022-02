Berenbostel

Die Verantwortlichen der Oberschule Berenbostel haben sich ein Konzept überlegt, um Eltern in der Omikron-Welle digital auf dem Laufenden zu halten. Sie bieten eine Reihe von Videokonferenzen an. Die nennen sie „Sofatour“, weil Eltern bequem vom heimischen Sofa aus Informationen erhalten, sagt Bernd Boeck von der Schulleitung.

Pädagogisches Konzept und Tabet-Unterricht sind Thema

Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung sind bei den Terminen am Bildschirm zu sehen, die immer um 18 Uhr beginnen. Thematisch geht es am Mittwoch, 23. Februar um das pädagogische Konzept der Schule, am 2. März um Inklusion, am 9. März um die Arbeit mit den Tablets, am 23. März um die Berufsorientierung sowie am 30. März um die Bereiche Ganztag und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Interessierte müssen sich jeweils vorher im Sekretariat unter Telefon (05131) 90861900 oder per E-Mail an info@obsberenbostel.de anmelden. Dann erhalten sie die Zugangsdaten.

Wieder in Präsenz ablaufen soll hingegen der Tag der offenen Tür an der Einrichtung. Dieser ist für Mittwoch, 16. März, von 15 bis 18 Uhr in der Oberschule an der Georgstraße 1 geplant, kündigt Boeck an.

Die Anmeldungen für das nächste Schuljahr will die Oberschule von Montag bis Mittwoch, 9. bis 11. Mai, anbieten. Weitere Informationen finden Interessierte online auf www.oberschule-berenbostel.de.

Von Gerko Naumann