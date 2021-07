Berenbostel

Wegen der Corona-Pandemie sind die Abschlussfeiern an der Oberschule Berenbostel in diesem Jahr ein wenig kleiner ausgefallen. In den Klassenverbänden hat Schulleiter Axel Dettmer 105 Schülerinnen und Schülern des neunten und zehnten Jahrgangs in der Aula des Schulzentrum III verabschiedet.

Vier Abschlussmöglichkeiten

Sie verlassen die Schule mit verschiedenen Abschlüssen. 40 von ihnen haben nun einen erweiterten Sekundarabschluss 1 in der Tasche, mit dem sie die Oberstufe auf einem Gymnasium oder einer Gesamtschule besuchen können. 24 Schülerinnen und Schüler haben einen Realschulabschluss, 24 einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10 und drei einen Förderschulabschluss erreicht. Die Namen der Absolventen hat die Schule nicht veröffentlicht.

Von Linda Tonn