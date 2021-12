Garbsen

Auch rund um die Weihnachtstage und den Jahreswechsel gibt es in Garbsen frische Brötchen – und zwar bei diesen Bäckern. Die Bäckerei AS-Back hat sogar an den Sonntagen am 26. Dezember und am 2. Januar geöffnet. Auch „Die Brotkunst“ öffnet am 2. Januar ihre Filialen.

Bäckerei Langrehr

Am Hasenberge: Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Hannoversche Straße 88 (im Combi-Markt): Am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Hannoversche Straße 159: Am 24. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Planetencenter: Am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Granatstraße 41: Am 24. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Steinwartskamp 1 (im Combi-Markt): Am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Die Langrehr-Filiale an der Granatstraße ist Heiligabend von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Quelle: Gerko Naumann

Bäckerei Die Brotkunst ehemals Haubenreißer

Rote Reihe 21: Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Am Hasenberge 25: Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Großer Weg 1: Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Andreaestraße 30: Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Schäfer’s

Planetencenter:Am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Wreschener Allee 1 (im Edeka-Markt):Am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Der Stand der Bäckerei "Der echte Gaues" im Shopping-Plaza ist am 24. und 31. Dezember von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Der echte Gaues

Havelser Straße 1 (im Shopping-Plaza): Am 24. Dezember und 31. Dezember jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am 25., 26. Dezember sowie 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Raute

Rote Reihe 1: Am 24. Dezember von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Bachstraße 15:Am 24. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Berenbosteler Straße 76 (im Kohake-Centrum): Am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

AS-Back

Sandstraße 38: Am 24. Dezember von 6 bis 20 Uhr geöffnet, am 25. Dezember geschlossen und am 26. Dezember von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember von 6 bis 20 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen und am 2. Januar von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Bäckerei Steinecke

Bürgermeister-Wehrmann-Straße (im Netto-Markt): Am 24. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Beckedorfer Backstube

Hauptstraße 138a: Am 24. Dezember von 5.45 bis 12.30 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 5.45 bis 12.30 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Bäckerei Rehbock

Birkenweg 35: Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Manche Bäckereien konnten uns die Öffnungszeiten nicht mitteilen.

Von Jutta Grätz und Gerko Naumann