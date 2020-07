Berenbostel

Das für den 6. September geplante 14. Oldtimertreffen Rund um die Lok auf dem Gelände von Möbel Hesse fällt aus. Das haben die Organisatoren, die Oldie Interessengemeinschaft (IG) Garbsen, mitgeteilt. „Wir haben uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht“, sagt Uwe Mohrhoff von der IG. Allerdings bestünden nach wie vor Unsicherheiten, wie viele Besucher bei Großveranstaltungen nach dem 31. August erlaubt sein würden. Die offiziellen Beschränkungen gelten erst einmal bis zu diesem Termin.

Zum letzten Oldtimertreffen dieser Art im Jahr 2018 waren 700 Oldtimerfreunde mit ihren Fahrzeugen angereist, zudem waren mehrere Tausend Besucher nach Garbsen gekommen.

Nur wenige Zusagen

„Auch wenn derartige Events wieder möglich sein sollten, hatten wir doch aufgrund der Beschränkungen im Verlauf dieses Jahres keine ausreichende Möglichkeit, die Veranstaltung ordentlich zu planen“, so Mohrhoff. Die Beteiligten seien zurückhaltend mit den Zusagen. Allen sei klar, dass eine solche Großveranstaltung nicht stattfinden sollte.

„Wir möchten kein Risiko eingehen und haben uns daher entschlossen, diese beliebte Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen zu lassen“, sagt Mohrhoff. In zwei Jahren, also 2022, soll das 14. Treffen nachgeholt werden. Auf das kommende Jahr verschieben will es die Oldie IG nicht. „Wir wechseln uns in einem zweijährigen Rhythmus mit den Oldtimerfreunden aus Celle ab“, sagt Mohrhoff. An dieser Konstellation wolle man nichts ändern.

Von Linda Tonn