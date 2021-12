Berenbostel

In Garbsen formiert sich der Widerstand gegen Hass, Hetze und Gewalt. Zum vierten Mal haben sich am Freitagmittag die „Omas gegen Rechts“ in den Räumen des Sozialprojekt Neuland an der Liebermannstraße getroffen. „Wir sind eine überparteiliche Initiative, die sich gegen rechte Bewegungen wendet“, sagt Eva Renckly, eine der Ansprechpartnerinnen. Das sei eine bedrohliche Entwicklung, die nicht akzeptabel sei, da sind sich die Frauen einig.

Initiative schließt Männer nicht aus

Sie stehen auch gegen Querdenker, Reichsbürger, religiöse und sexuelle Hetze auf – kurz gegen alles, was die demokratische und freiheitliche Grundordnung in Deutschland und der Welt gefährdet. Rund 20 Frauen gehören der Initiative in Garbsen an – es dürfen gern mehr aus der gesamten Region werden, finden die Organisatorinnen – „Je mehr wir sind, desto besser“, sagt eine der Frauen. Oma sein ist übrigens keine Bedingung, auch jüngere Frauen sind willkommen. Das Engagement der „Omas gegen Rechts“ schließt auch Männer nicht aus.

Gruppe bezieht auch Umwelt und Klimaschutz mit ein

Auf sich aufmerksam gemacht haben die Frauen auch schon wie bei Demonstrationen in Hannover oder beim „Orange Day“, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern. „Unser Engagement bezieht auch Klima und Umweltschutz mit ein“, sagt eine der Frauen. Die Gruppe ist auch schon nach Halle gefahren, um gegen ihren Angaben zufolge einen „Oberfaschisten“ zu demonstrieren. Auch am Gedenktag für Zwangsarbeiter hat sich die Initiative beteiligt sowie an einer Menschenkette gegen die AfD.

Frauen wollen sich politisch einmischen

Gegründet wurde die Bewegung in Österreich, als die dortige Regierung einen deutlichen Rechtsruck einschlug. „Wir wollen ein gesellschaftliches Signal setzen“, betont Angela Thimian-Milz. Die engagierten, älteren Frauen befinden sich noch in der Kennenlernphase, sehen sich aber keinesfalls als Kaffeekränzchen. „Wir wollen uns politisch einmischen und engagieren“, sagt Renckly. Dabei geht es den „Omas gegen Rechts“ um Verantwortung für die Zukunft.

Mit Buttons, Westen und Plakaten machen die "Omas gegen Rechts" auf sich aufmerksam. Quelle: Anke Lütjens

Bewegung engagiert sich auch für Ortskräfte

Mit Buttons, Westen und Teppichklopfern, auf denen ihr Logo prangt, setzen sie ein Zeichen des Widerstands unter anderem gegen die Alternative für Deutschland (AfD) und neofaschistische Demonstrationen. „Unser Engagement ruft oftmals interessante Reaktionen hervor. Männer schauen eher verkniffen, Frauen beschämt weg“, erzählt eine der Frauen. Sie fordern, dass ihr Einsatz ernst genommen wird. Die übergeordnete und überregionale Bewegung engagiert sich beispielsweise für die Ortskräfte in Afghanistan. Weitere Informationen dazu gibt es auf betterplace.me/hilfe-fuer-die-verlassenen-ortskraefte und omasgegenrechts-deutschland.de.

Omas planen ein Argumentationstraining

Die Frauen aus Garbsen sind bis Ende 70 Jahre alt. „In Hannover gibt es auch welche bis Mitte 80. Meine Mutter ist 96 und in Gedanken auf unserer Seite“, sagt eine der Frauen. Die haben noch einiges vor. Beispielsweise möchten sie ein Argumentationstraining absolvieren. „Damit wir lernen, wie wir noch besser gegen die Rechten argumentieren können. Die sind meist rhetorisch gut geschult“, sagt Renckly. Die „Omas gegen Rechts“ haben sich auf die Fahnen geschrieben dezidiert, klug und emotional vorzugehen.

Menschen sollten achtsam sein

Im Rentenalter hätten sie einfach mehr Zeit und Energie, um sich gesellschaftlich einzubringen, erläutern die Frauen ihre Motivation. Sie finden es sehr wichtig, gegen rechte Bewegungen vorzugehen. „Menschen jüdischen Glaubens trauen sich ja kaum noch auf die Straße. Das finden wir schlimm“, sind sie sich einig. Auch gegen Frauenfeindlichkeit gehen sie auf die Straße. „Wir wollen uns von unseren Enkeln nicht vorwerfen lassen, kein Gesicht und Flagge gezeigt zu haben“, sagt Renckly. Die Menschen sollten achtsam sein, was in ihrem Umfeld passiert.

Viele Stöcke brechen nicht so leicht

Taktik der Rechten sei, Angst zu schüren und Leute einzuschüchtern. Dagegen setzen die „Omas“ ihren Widerstand. „Einen Stock kann man brechen, viele aber nicht“, sagt Annegret Mohrmann. Es sei der falsche Weg, rechte Parteien zu wählen, um den etablierten Parteien einen Schuss vor den Bug zu verpassen. Die „Omas“ wollen dafür einstehen, dass Rechte keine Möglichkeiten haben sollen, die Rede- und Versammlungsfreiheit für sich zu nutzen. Sie würden sich gerne mit weiteren Gruppen vernetzen und unterstützen auch die Bildung weiterer Initiativen. Interessierte können sich per E-Mail an ogr-hann.land@posteo.de wenden.

Von Anke Lütjens