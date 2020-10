Horst

Ortsbürgermeister Peter Hahne ( CDU) ist am Donnerstagmorgen in der Grundschule Horst zu Gast gewesen. Mit dabei hatte er eine große Tüte, die mit Baumscheiben gefüllt war. Diese übergab er an die 32 Erstklässler der Klassen 1a und 1b sowie die Lehrerinnen Sonja Friedrichsen und Melina Brünger. Jede der symbolischen Scheiben steht für einen Obstbaum. Diese können sich die Kinder in den nächsten Tagen bei Hahne in Meyenfeld abholen.

Auch andere Grundschulen bekommen Bäume

Auch die 27 Erstklässler der Grundschule in Schloß Ricklingen sowie die 24 Erstklässler in Frielingen bekommen jeder einen Baum. „Ich werde mit meiner Mama dahin fahren und mir meinen Baum abholen. Wir haben auch schon einen Kirschbaum im Garten“, sagte die sechsjährige Melina mit Stolz. Hahne hat mit der Aktion im vorigen Jahr begonnen. Auf dem Schulhof der Grundschule Horst wächst ein Birnbaum und vor der Schule ein Kirschbaum, der bereits die ersten Früchte getragen hat. Nicht nur die Erstklässler bekommen Bäume, sondern auch die Schulen selbst.

Ortsbürgermeister will etwas für die Natur tun

Darunter sind Apfelbäume, Zwetschgenbäume, Mirabellen, Birnen und Kirschen. „Der Baum wächst genauso wie ihr wachsen werdet“, sagte Hahne im Begrüßungskreis auf dem Schulhof. Insgesamt hat der Ortsbürgermeister 100 Bäume bestellt. „Das ist doch eine schöne Sache für die Kinder. Ich möchte nicht nur über Natur reden, sondern dazu beitragen, selbst welche zu schaffen“, sagte Hahne. Ziel der Aktion sei auch, bei den Kindern ein Umweltbewusstsein zu schaffen und etwas Gutes für die Bienen zu tun.

Hahne wies außerdem darauf hin, dass die CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen mit einem Antrag die Aktion „1000 Bäume für Garbsen“ ins Leben gerufen hat. Ziel ist, die CO2-Bilanz der Stadt zu verbessern. Dazu tragen dann auch die Obstbäume bei. Hahne würde sich wünschen, dass auch andere Ortsteile seine Aktion nachahmen.

Von Anke Lütjens