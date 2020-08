Die Einmündung der Straße Schuhmachers Weg in die Hauptstraße in Garbsen-Osterwald wird wegen Bauarbeiten am Freitag und Sonnabend, 28. und 29. August, für den Verkehr gesperrt. Es wird eine Verkehrsinsel gebaut, die das Überqueren für Radfahrer sicherer machen soll.