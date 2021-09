Havelse

Gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge und ein Rettungsboot hat Bürgermeister Christian Grahl der Ortsfeuerwehr Garbsen in der Fahrzeughalle in Havelse nun offiziell übergeben. Rund 220.000 Euro hat die Stadt damit in die Modernisierung des Fuhrparks investiert. 

Auch als Führungsfahrzeuge im Einsatz

Die beiden Mercedes Sprinter sind in Altgarbsen und Havelse stationiert und können jeweils bis zu acht Personen transportieren. Durch einen installierten Klapptisch und eingebaute Funkgeräte können sie auch als Einsatzleit- und Führungsfahrzeuge dienen. Das 5,30 Meter lange und 2,15 Meter breite Kunststoff-Rettungsboot ist mit einem 70 PS starken Außenbordmotor ausgestattet und wird von einem festen Steuerstand aus gelenkt.

Lesen Sie auch Schwere Regenfälle in Garbsen: Feuerwehr wird zu mehr als 70 Einsätzen gerufen

Wie Ortsbrandmeister Thomas Cremer während der Versammlung der Ortsfeuerwehr mitteilte, bei der auch Ortsbürgermeister Franz Genegel, Regionsabschnittsleiter Lars Schwieger und Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker anwesend waren, war die Garbsener Feuerwehr 2020 312-mal im Einsatz und leistete dabei mehr als 5000 Arbeitsstunden. 2021 rückte sie bereits 185-mal aus.

Seit 70 Jahren ist Werner Wille der Ortsfeuerwehr Garbsen treu. Dafür wurde er bei der jüngsten Versammlung ausgezeichnet. Quelle: Feuerwehr Garbsen

Besondere Ehrung für Werner Wille

Eine besondere und zugleich sehr seltene Ehrung stand ebenfalls auf der Tagesordnung: Seit nunmehr 70 Jahren ist Werner Wille Mitglied der Garbsener Ortsfeuerwehr. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Thomas Cremer und Ulf Kreinacker ausgezeichnet. Zudem gab es während der Versammlung etliche Beförderungen.

Von Gert Deppe