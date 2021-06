Garbsen

In ihrer nächsten Sitzungsrunde tagen die vier Garbsener Ortsräte öffentlich – allerdings ausschließlich digital über das Programm Webex. Der Ortsrat Berenbostel trifft sich am Dienstag, 8. Juni, um 18 Uhr. Im Anschluss tagt der Ortsrat Horst um 20 Uhr. Die Vertreter des Ortsrats Garbsen tagen am Mittwoch, 9. Juni, um 18 Uhr, um 20 Uhr kommt der Ortsrat Osterwald zusammen. Jeder kann online teilnehmen und sich als Teil der Einwohnerfragestunde einbringen.

Lesen Sie auch Kommunalwahl 2021 in Garbsen: Alle Infos zu den Kandidaten, dem Termin und mehr

Anmeldung per E-Mail

Die Sitzungen werden über Webex übertragen. Interessierte werden gebeten, sich bis Montag, 7. Juni, um 18 Uhr per E-Mail an ratsinfo@garbsen.de oder unter Telefon (05131) 707324 oder -345 anzumelden. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer rechtzeitig und per E-Mail den Zugangslink zu der gewünschten Sitzung. Fragen zur Anmeldung beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Ratsangelegenheiten. Alle Kontaktdaten sowie die jeweiligen Tagesordnungen der Sitzungen sind auf www.garbsen.de zu finden.

Von Jutta Grätz