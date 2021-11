Garbsen

Vier Kümmerer für 13 Stadtteile gesucht: Die Ortsräte in Garbsen tagen am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. November, erstmals in neu gewählter Zusammensetzung. Der wohl wichtigste Tagesordnungspunkt bei den konstituierenden Sitzungen ist die Wahl der neuen Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister.

Lesen Sie auch: Wahlen in Garbsen – Das sind die vier neuen Ortsräte

Sicher ist nur: Die Ortsräte Garbsen (zuständig für Garbsen-Mitte, Altgarbsen, Havelse und Auf der Horst) und Berenbostel (auch für Stelingen zuständig) bekommen neue Ortsbürgermeister. Die bisherigen Amtsinhaber Franz Genegel beziehungsweise Gunther Koch (beide CDU) traten jeweils nicht mehr an. In beiden Gremien läuft es auf ein Rennen der Kandidatinnen und Kandidaten von CDU und SPD hinaus. In Garbsen bewerben sich Rüdiger Kauroff (SPD) und Silke Häusler (CDU); in Berenbostel Marlies Jasiniok (SPD) und Klaus Hasselhorst (CDU).

Hahne und Traenapp wollen im Amt bleiben

Die beiden CDU-Ortsbürgermeister Peter Hahne (Ortsrat Horst, der auch Meyenfeld, Schloß Ricklingen und Frielingen vertritt) und Rolf-Günther Traenapp (Ortsrat Osterwald, der auch Heitlingen umfasst) wollen jeweils im Amt bleiben. Sie treten bei den Wahlen gegen Daniela Grunwald-Galler beziehungsweise Norbert Gehrke von der SPD an.

Lesen Sie auch: Wie schwer fällt Ihnen der Abschied aus der Politik, Herr Genegel?

Der Ortsrat Berenbostel tagt am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums III, Ludwigstraße 4. Am selben Tag trifft sich der Ortsrat Horst. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr im Restaurant Mykonos, Otternhägener Straße 2. Der Ortsrat Garbsen hat am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr eine Sitzung im Ratssaal des Rathauses. Am selben Abend um 20 Uhr tagt der Ortsrat Osterwald an der Hauptstraße 124 (ehemals Landgaststätte Uelschen).

Zu Beginn der öffentlichen Sitzungen haben Einwohnerinnen und Einwohner wie immer die Möglichkeit, ihre Fragen an das Gremium zu richten. Die Stadt Garbsen bittet die Teilnehmer um die Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Von Gerko Naumann